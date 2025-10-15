2025-10-15 20:48:22
 Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα – Θέλω τη βοήθειά σας!

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, μαθητες, αναγνώστες και υποστηρικτές του blog μου,

Διεξάγω αυτή την περίοδο μια επιστημονική έρευνα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται στην πράξη ένα εκπαιδευτικό blog για τις Φυσικές Επιστήμες, και ιδιαίτερα ποια είναι η αξία και η επίδραση του περιεχομένου του σε εκπαιδευτικούς και μη.

Αν έχετε διαβάσει έστω και μία φορά το blog μου Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά

https://tinanantsou.blogspot.com/

αν χρησιμοποιήσατε κάποιο άρθρο, πείραμα ή μεταγνωστικό υλικό του, ή απλώς το παρακολουθείτε με ενδιαφέρον, μπορείτε να συμβάλετε πολύτιμα απαντώντας σε μερικές σύντομες ερωτήσεις.

 Στείλτε μου email στο:

 [email protected]

Θα σας απαντήσω με ένα μικρό ερωτηματολόγιο.

Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.

Μπορείτε να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις θέλετε – ακόμα και 2–3 προτάσεις κάνουν τη διαφορά.

 Προθεσμία: μέχρι 25/10

 Η συμμετοχή σας θα στηρίξει μια σοβαρή επιστημονική μελέτη για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη Φυσική και τις θετικές επιστήμες πιο προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Τίνα Νάντσου


tinanantsou.blogspot.gr
