Συμμετοχή σε Επιστημονική Έρευνα – Θέλω τη βοήθειά σας!Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, μαθητες, αναγνώστες και υποστηρικτές του blog μου,Διεξάγω αυτή την περίοδο μια επιστημονική έρευνα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται στην πράξη ένα εκπαιδευτικό blog για τις Φυσικές Επιστήμες, και ιδιαίτερα ποια είναι η αξία και η επίδραση του περιεχομένου του σε εκπαιδευτικούς και μη.Αν έχετε διαβάσει έστω και μία φορά το blog μου Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικάhttps://tinanantsou.blogspot.com/αν χρησιμοποιήσατε κάποιο άρθρο, πείραμα ή μεταγνωστικό υλικό του, ή απλώς το παρακολουθείτε με ενδιαφέρον, μπορείτε να συμβάλετε πολύτιμα απαντώντας σε μερικές σύντομες ερωτήσεις.Στείλτε μου email στο:Θα σας απαντήσω με ένα μικρό ερωτηματολόγιο.Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.Μπορείτε να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις θέλετε – ακόμα και 2–3 προτάσεις κάνουν τη διαφορά.Προθεσμία: μέχρι 25/10Η συμμετοχή σας θα στηρίξει μια σοβαρή επιστημονική μελέτη για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη Φυσική και τις θετικές επιστήμες πιο προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, εκπαιδευτικούς και μαθητές.Σας ευχαριστώ από καρδιάςΤίνα Νάντσου

