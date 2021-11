2021-11-08 11:27:05

Ανεπαρκή αποδεικνύονται, πλέον, τα δύο self test την εβδομάδα που κάνουν τα παιδιά για να εισέρχονται στις σχολικές τάξεις.



Σύμφωνα με τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από το περασμένο Σάββατο, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν ένα νέο self test για να εισέρχονται σε καταστήματα και καφέ - πέραν αυτών που κάνουν την Δευτέρα και την Πέμπτη για να τα δείξουν στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.



Πιο συγκεκριμένα, για μία σειρά από δραστηριότητες οποιαδήποτε άλλη ημέρα - πλην της Τρίτης και της Παρασκευής - οι ανήλικοι θα πρέπει να .... κάνουν έξτρα self test, με το αποτέλεσμά του να δηλώνεται το πολύ 24 ώρες πριν την είσοδό τους στον εκάστοτε χώρο.



Με την τιμή των self test, μάλιστα, να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 ευρώ, αυτό πρακτικά σημαίνει πως για μια τετραμελή οικογένεια, το κόστος μιας εξόδου το σαββατοκύριακο εκτοξεύεται.



Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, βρίσκεται στο τραπέζι η αύξηση των self test που διατίθεται δωρεάν στα παιδιά από 4 έως 17 ετών.



Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως εφόσον τα παιδιά έχουν εμβολιαστεί, αρκεί η επίδειξη πιστοποιητικού για την είσοδό τους σε καταστήματα και χώρους εστίασης.



