Με ρωτάνε με μηνύματα φίλοι και γνωστοι:«Τι να κάνουμε τις γιορτές με τα παιδιά μας στη Φυσική; Είναι ενθουσιασμένα με όσα ανεβάζετε στις σελιδες σας».Η απάντησή μου είναι μία: ΤΙΠΟΤΑ.Τίποτα απολύτως.Αν θέλουν, θα τα κάνουν μόνα τους.Θα παίξουν με τα LEGO τους.Θα χτίσουν σπιτάκια με μαξιλάρια στο σαλόνι.Θα μαγειρέψουν μαζί σας και θα τα κάνουν ολα χάλια στην κουζινα.Και ξέρετε κάτι;Όλα αυτά είναι επιστήμη. Πραγματική επιστήμη. Learning-by-doing.Είναι Φυσική. Είναι Χημεία. Είναι Μηχανική.Δεν είναι δομημένα — το ξέρω.Δεν «ησυχάζει» το κεφάλι σας απο τον χαμό. Δεν τα παρκάρετε σε μια δομημένη δραστηριότητα να πιείτε τον καφέ σας ήσυχα.Δεν θα πάρουν βραβείο ή "πτυχίο" να το πειτε στους φιλους σας.Δεν θα μπει τίποτα κορνιζαρισμένο στον τοίχο του παιδικου δωματιου to "πτυχιο".Αλλά αυτά είναι η ουσία για μενα.Τα παιδιά μαθαίνουν τους νόμους της φύσης παίζοντας, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς φύλλα εργασίας, χωρίς «hands-on» επιστημη και ρομποτική που μυρίζει ενήλικη αγωνία και παρκάρισμα.Και ας γίνει μπάχαλο το σπίτι δεν πειραζει γιορτες ειναι.Και ας γίνει μπάχαλο το εξοχικό και ας λερωθουν, και ας γεμισουν χωματα και ας προκαλεσουν χαος. Ας σκαρφαλωσουν στην εξοχη, στα δεντρα, αυτο εχουν αναγκη.Τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά.Και στο ελεύθερο, μη δομημένο παιχνίδι τους. Στην τεμπελια.Αν αυτό σας αγχώνει, το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.Χαίρομαι που μεγάλωσα σε ένα σπιτι που μας άφηναν να το κάνουμε μπαχαλο, που παίζαμε με τις ωρες lego, που πηγαιναμε καθε απογευμα στο Ζαππειο με το ποδήλατο μαθαινοντας ισορροπια, που χτίζαμε τα μαξιλάρια του σαλονιου μαθαινοντας μηχανικη και φτιαχναμε σπιτακια και κρυβόμασταν και ηταν το καταφυγιο μας. Καπως ετσι αγαπησα τις κατασκευες, την μηχανικη και αποφασισα να γινουν η επαγγελματικη ζωή μου γιατι μου εδιναν χαρα.