Περισσότεροι από 140.000 παλαιοί ασφαλισμένοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, με τα όρια ηλικίας για την έξοδό τους στη σύνταξη να διαμορφώνονται ανάλογα από 58,5 ετών ως 61,6 ετών για όσους έχουν κατοχυρωμένα ηλικιακά δικαιώματα πριν από το 2018, ενώ για όσους κατοχυρώνουν τα ηλικιακά δικαιώματα από το 2019 ως το 2021, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνουν έως τα 65 έτη.Κώστας sidirodromikanea

