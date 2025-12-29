2025-12-29 09:32:50
Φωτογραφία για Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 - Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)
Περισσότεροι από 140.000 παλαιοί ασφαλισμένοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, με τα όρια ηλικίας για την έξοδό τους στη σύνταξη να διαμορφώνονται ανάλογα από 58,5 ετών ως 61,6 ετών για όσους έχουν κατοχυρωμένα ηλικιακά δικαιώματα πριν από το 2018, ενώ για όσους κατοχυρώνουν τα ηλικιακά δικαιώματα από το 2019 ως το 2021, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνουν έως τα 65 έτη.Κώστας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ Α.Ι.- 65% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ Α.Ι.- 65% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
Ανακατατάξεις στον ΣΚΑΪ: Το νέο τηλεοπτικό τοπίο από τον Ιανουάριο του 2026
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Gmail ΑΠΟ ΤΟ 2026
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Gmail ΑΠΟ ΤΟ 2026
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ 2025- ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2024
ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ 2025- ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2024
Εκτροχιασμός τρένου στο νότιο Μεξικό - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Εκτροχιασμός τρένου στο νότιο Μεξικό - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.