Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026

Aris Milonas

Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026Με την βοήθεια του προγράμματος CoelixApex σχεδίασα το Αστρονομικό Αλμανάκ 2026. Σε ένα μόνο γράφημα αποτυπώνονται τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα που θα συμβούν το έτος 2026 ορατά από την Ελλάδα.Εκεί θα βρείτε την ημερ/νία και την τοπική ώρα των αστρονομικών φαινομένων:1) της Ανατολής και Δύσης του Ηλίου,2) του Πολιτικού, Ναυτικού και Αστρονομικού λυκόφωτος και λυκαυγές,3) των Ανατολών, των Διαβάσεων και των Δύσεων των πλανητών και της Σελήνης,4) τον Τοπικό Αστρικό Χρόνο, την Εξίσωση του Χρόνου, την Ιουλιανή Ημέρα,5) τις Συνόδους και τις προσεγγίσεις λαμπρών ουρανίων σωμάτων,6) τις Μέγιστες Αποχές του Ερμή και της Αφροδίτης,7) τις Μέγιστες λαμπρότητες της Αφροδίτης,Στην συνοδευτική λίστα του Αλμανάκ 2025 θα βρείτε:τις Φάσεις της Σελήνης,9) τα Περίγεια και τα Απόγεια της Σελήνης,10) το Περιήλιο και το Αφήλιο της Γης και του Άρη,11) τις Αντιθέσεις των εξωτερικών πλανητών (Άρη, Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ποσειδώνα) με τον Ήλιο,12) τις Μέγιστες Αποχές του Ερμή και της Αφροδίτης,13) τις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια,14) τις Σεληνιακές Εκλείψεις,-----------------------------------Οδηγίες ΕκτύπωσηςΜπορείτε ελεύθερα να τυπώσετε από το παρακάτω αρχείο PDFεδωυψηλής ανάλυσης σε μεγάλο μέγεθος Α1 ως έγχρωμο πόστερ τοίχου.------------------------------Κοινοποιήστε ελεύθερα!Καλές παρατηρήσεις.--------------------------ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΆρης Μυλωνάς

