Όλοι το λέμε ποντίκι όμως επίσημα έχει κατοχυρωθεί ως: X-y position indicator for a display system.Παρατηρήστε ότι ήταν ξύλινο! Εφευρέτης του ο Engelbart Douglas και ο Bill English αυτός που το κατασκεύασε.Επισκεπτόμενοι το Μουσείο μας, μπορείτε να δείτε ένα αντίγραφο του πρώτου ποντικιού υπολογιστή στον κόσμο!Στις 17.11.1970, το ποντίκι του υπολογιστή κατοχυρώθηκε επίσημα με τον αριθμό ευρεσιτεχνίας: US 3541541 A*.Δεκαετία 1960 και συγκεκριμένα στις 09.12.1968 ο Douglas Engelbart, ευρισκόμενος μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του στο San Francisco, πληκτρολόγησε μια λέξη και αυτή εμφανίστηκε στο τερματικό του συνεργάτη του στο Stanford Research Institute στο Menlo Park. Όταν ο Engelbart μετακίνησε το ποντίκι του, ο δρομέας μετακινήθηκε και στις δύο τοποθεσίες. Η λειτουργία αυτή επετεύχθει μέσω του δικτύου oN-Line System (NLS) που για πρώτη φορά παρουσιαζόταν δημόσια.Την ίδια ημέρα, σε εκείνη την επίδειξη (αναδρομικά ονομάστηκε «Μητέρα όλων των Επιδείξεων - Mother of all Demos), ο Englebart, μπροστά σε ένα κοινό περίπου 2.000 ατόμων, παρουσίασε την λειτουργία του ποντικιού του υπολογιστή καθώς και των παρακάτω τεχνολογιών: τηλεδιάσκεψη (teleconference), υπερκείμενο (hypertext), επεξεργασία κειμένου (word processing), υπερμέσα (hypermedia), κοινόχρηστή επεξεργασία εγγράφου (collaborative real-time editor), κ.α.Η ιδέα του Engelbart ήταν ότι οι υπολογιστές του μέλλοντος θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες για επικοινωνία και συνεργασία. Οι υπολογιστές, υποστήριξε, θα έπρεπε να έχουν πληκτρολόγια και οθόνες αντί για κάρτες διάτρησης και εκτυπωτές. Θα πρέπει να αυξάνουν αντί να αντικαθιστούν την ανθρώπινη διάνοια, τόνιζε. Η Christina Engelbart, τώρα εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Douglas Engelbart, έχει δηλώσει ότι ο πατέρας της πίστευε πως ήταν σημαντικό για τους καλούς ανθρώπους -στη δουλειά τους- να γίνουν καλύτεροι όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Συνήθιζε να το ονομάζει «αγώνα».Δείτε το σχετικό βίντεο, ειδικά στα σημεία: 5:00 –> πληκτρολόγηση κειμένου, 31:30 –> επίδειξη του mouse, 15:45 – λίστα todo με τη βοήθεια ενός χάρτη, 1:16:57 –> τηλεδιάσκεψη & κοινόχρηστη επεξεργασία εγγράφου.https://youtu.be/yJDv-zdhzMY*η αίτηση για την ευρεσιτεχνία κατατέθηκε στις 21.06.1967 από το SRI International (ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Stanford)Ελληνικο Μουσείο Πληροφορικής