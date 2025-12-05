2025-12-05 09:55:27
Μικρές αλλά ουσιαστικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν χθες στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με την κορυφή να αλλάζει… χέρια για λίγες μόλις δεκαδικές μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, στην πρώτη θέση βρέθηκε οριακά το «Buongiorno» του MEGA, το οποίο κατέγραψε 15,6%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση – με διαφορά μόλις 0,1 μονάδας – τη «Super Κατερίνα» στον Alpha, που σημείωσε 15,5%. Η «μάχη» ανάμεσα στις δύο εκπομπές υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, με τις αποδόσεις να εναλλάσσονται δυναμικά κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 11%, διατηρώντας σταθερή εικόνα στο δυναμικό κοινό.

Το «Breakfast@Star» συγκέντρωσε 8,2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν χαμηλότερα, φτάνοντας το 6,7%.

Ακολούθησε η εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, η οποία σημείωσε 4%, ενώ στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωί Σε Είδον» με 2,3%.

Η πρωινή ζώνη παραμένει μία από τις πιο ανταγωνιστικές της ημέρας, με τις διαφορές στην κορυφή να αποδεικνύουν ότι το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί στενά και δεν διστάζει να αλλάζει προτιμήσεις.



Πηγή: tvnea.com
