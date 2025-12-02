2025-12-02 10:43:15
Ανατροπή σημειώθηκε στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, καθώς το «Buongiorno» του Mega κατέκτησε την κορυφή, συγκεντρώνοντας 18,1% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του καναλιού φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, αφήνοντας πίσω της τους σταθερούς «παίκτες» της πρωινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία σημείωσε 16,9%, διατηρώντας μια πτωτική αλλά ακόμη ισχυρή παρουσία στην ψυχαγωγική πρωινή μάχη. Την τριάδα ολοκλήρωσε «Το Πρωινό» στον ANT1 με 12,2%.

Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 8,4%, ενώ το «Breakfast @ Star» σημείωσε 7,5%, αποδεικνύοντας ότι η μάχη της μέσης ζώνης παραμένει ανοιχτή. Πιο κάτω κινήθηκε το «Πρωίαν σε Ίδον» της ΕΡΤ1 με 4,6%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «10 Παντού» στο Open με 2,6%.

Η σημερινή κατάταξη δείχνει ότι το κοινό της πρωινής ψυχαγωγίας βρίσκεται σε φάση αναζήτησης νέων επιλογών, με το Mega να πετυχαίνει μια εντυπωσιακή άνοδο που αλλάζει τα δεδομένα στη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
