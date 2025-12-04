Στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης βρέθηκε το “Live News” του MEGA με 15,2%, κατακτώντας την πρώτη θέση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το “Deal” του Alpha με 15%, ενώ τρίτο ήταν το τηλεπαιχνίδι “The Chase” του MEGA με 13,4%. Οι “Οικογενειακές Ιστορίες” του Alpha κατέγραψαν 12,6%, και ο “Τροχός της Τύχης” στο Star σημείωσε 11,9%.

Το “Ρουκ Ζουκ” του ANT1 έκλεισε στο 8,1%, ενώ το “Διαχωρίζω τη Θέση μου” στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,8%. Το “Cash or Trash” στο Star έκανε 7%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ έφτασε το 6,3%.

Το “Στουντιο 4” της ΕΡΤ1 σημείωσε 5,7%, οι “Καθαρές Κουβέντες” στο Open 5,2%, και το τηλεπαιχνίδι “5x5” σε επανάληψη στον ANT1 4%. Το “Το χουμε” στον ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε με 2,6%.

