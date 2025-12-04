2025-12-04 10:19:51
Φωτογραφία για Πρώτο το Live News του MEGA στην απογευματινή ζώνη - Από κοντά το Deal

Στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης βρέθηκε το “Live News” του MEGA με 15,2%, κατακτώντας την πρώτη θέση της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το “Deal” του Alpha με 15%, ενώ τρίτο ήταν το τηλεπαιχνίδι “The Chase” του MEGA με 13,4%. Οι “Οικογενειακές Ιστορίες” του Alpha κατέγραψαν 12,6%, και ο “Τροχός της Τύχης” στο Star σημείωσε 11,9%.

Το “Ρουκ Ζουκ” του ANT1 έκλεισε στο 8,1%, ενώ το “Διαχωρίζω τη Θέση μου” στον ΣΚΑΪ σημείωσε 7,8%. Το “Cash or Trash” στο Star έκανε 7%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ έφτασε το 6,3%.

Το “Στουντιο 4” της ΕΡΤ1 σημείωσε 5,7%, οι “Καθαρές Κουβέντες” στο Open 5,2%, και το τηλεπαιχνίδι “5x5” σε επανάληψη στον ANT1 4%. Το “Το χουμε” στον ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε με 2,6%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τι είδαν χθες οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη και late night ζώνη;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι είδαν χθες οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη και late night ζώνη;
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Τι είδαν χθες οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη και late night ζώνη;
Τι είδαν χθες οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη και late night ζώνη;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/12/2025)
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
«3000 χλμ. σε όλη την Ουκρανία»: 100.000 Ουκρανοί εγγράφηκαν στο πρόγραμμα σε μία ημέρα
«3000 χλμ. σε όλη την Ουκρανία»: 100.000 Ουκρανοί εγγράφηκαν στο πρόγραμμα σε μία ημέρα
Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα: Ανατροπή με τις πληρωμές - Δείτε πότε θα πάτε στα ΑΤΜ
Συντάξεις Ιανουαρίου και επιδόματα: Ανατροπή με τις πληρωμές - Δείτε πότε θα πάτε στα ΑΤΜ