Σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Ελληνικού Στρατού συνιστά η παραχώρηση από τις ΗΠΑ 1.200 τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Μ1117, για ένα εύρος αποστολών.Τα πρώτα οχήματα του τύπου κατέφθασαν χώρα, με σχετικά βίντεο να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η συνολική αξία των 1.200 οχημάτων (τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, παραχωρούνται από τις ΗΠΑ, δεν αγοράζονται) ανέρχεται στα 970 εκατ. δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος για συντήρηση, εξοπλισμό τους, μεταφορά κ.ο.κ εκτιμάται πως κυμαίνεται γύρω στα 90-100 εκατ. δολάρια.Η ένταξη των συγκεκριμένων οχημάτων σε υπηρεσία στον ΕΣ αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε ρόλους τους οποίους κάλυπταν/ καλύπτουν οχήματα όπως τα παλαιά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Μ113, τα «Λεωνίδας», τα επίσης παλαιά οχήματα ρωσικής προέλευσης BMP-1 (και, σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για απόσυρση του ρωσικής κατασκευής υλικού του ΕΣ), τα VBL ή και αθωράκιστα οχήματα.

First 44 M1117 ASVs of the Hellenic Army arrived in greece-salonikia