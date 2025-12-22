Το 2025 ήταν μια χρονιά με έντονη θεσμική, διοικητική αλλά και κοινωνική φόρτιση για το φαρμακείο.Το farmakopoioi.blogspot.com κατέγραψε συστηματικά γεγονότα που επηρέασαν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των φαρμακείων, από τεχνικές αλλαγές στη συνταγογράφηση και την τιμολόγηση, έως σοβαρά ζητήματα παραβατικότητας, διαθεσιμότητας φαρμάκων και ρόλου του φαρμακοποιού στη δημόσια υγεία.

Ακολουθεί η αναλυτική ανασκόπηση της χρονιάς, μήνα προς μήνα.

Ιανουάριος 2025

Η χρονιά ξεκίνησε με έντονη ειδησεογραφία γύρω από θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για αυξήσεις σε ΜΥΣΥΦΑ, αλλά και για τις αναπροσαρμογές ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, που επηρέασαν άμεσα το λειτουργικό κόστος των φαρμακείων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις τεχνικές αλλαγές στη διαχείριση των φαρμάκων, με την ανακοίνωση του ΠΦΣ για την αντικατάσταση των ταινιών γνησιότητας από δισδιάστατους κωδικούς (QR/Datamatrix) και την ανάγκη προσαρμογής του εξοπλισμού των φαρμακείων

. Παράλληλα, υπήρξαν ανακοινώσεις της ΗΔΙΚΑ για παρατάσεις συνταγών, αλλά και ενημέρωση για τη δυνατότητα πληρωμής εισφορών ΕΦΚΑ μέσω IRIS.

Ο μήνας έκλεισε με σοβαρό θέμα επικαιρότητας: τις εξελίξεις στο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, με απολογίες και επιβολή εγγυήσεων, αναδεικνύοντας ξανά τη ζημιά που προκαλείται στο σύστημα υγείας και στο κύρος του επαγγέλματος.

Φεβρουάριος 2025

Ο Φεβρουάριος επικεντρώθηκε σε ζητήματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποζημιώσεων. Σημαντική ήταν η παρέμβαση του ΠΦΣ σχετικά με λανθασμένα δεδομένα που αποστέλλονταν στον EMVO, θέμα κρίσιμο για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος επαλήθευσης φαρμάκων.

Παράλληλα, αναρτήθηκαν διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις φαρμακείων στο πλαίσιο της δράσης πρόληψης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, με συγκεκριμένες οδηγίες για την έκδοση τιμολογίων. Ο μήνας ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι δράσεις πρόληψης, αν και θεσμικά σημαντικές, συνοδεύονται από αυξημένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις.

Μάρτιος 2025

Ο Μάρτιος ήταν από τους πιο «γεμάτους» μήνες της χρονιάς. Δημοσιεύθηκαν ανακοινώσεις για πληρωμές του ΕΟΠΥΥ (95% Ιανουαρίου), αλλά και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις του ΠΦΣ προς την ΗΔΙΚΑ για καθυστερήσεις στις πληρωμές των δράσεων πρόληψης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, σύμφωνα με τα οποία έξι στους δέκα ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία τους για οικονομικούς λόγους. Παράλληλα, αναδείχθηκαν κοινωνικά ζητήματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία, μέσα από σεμινάρια που ανέδειξαν τον ρόλο του φαρμακοποιού ως σημείο πρώτης επαφής.

Ο μήνας περιλάμβανε επίσης σημαντικές θεσμικές εξελίξεις: παρουσίαση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, αλλαγές στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων δραστικών ουσιών, ανανέωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων, αλλά και πολιτικές εξελίξεις με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Απρίλιος 2025

Τον Απρίλιο κυριάρχησε ένα θέμα με άμεσες οικονομικές και νομικές συνέπειες για όλα τα φαρμακεία: η ανακοίνωση του ΠΦΣ για την υποχρεωτική ασφάλιση φαρμακείων από 1/6/2025. Η ανάρτηση περιλάμβανε πληροφορίες για συλλογική διαπραγμάτευση και προτάσεις ασφαλιστικών καλύψεων.

Το θέμα ανέδειξε την αυξανόμενη ευθύνη και τους κινδύνους που καλείται να διαχειριστεί το σύγχρονο φαρμακείο, όχι μόνο υγειονομικά αλλά και επιχειρηματικά.

Μάιος 2025

Ο Μάιος χαρακτηρίστηκε από έντονη ειδησεογραφία γύρω από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Η ανακοίνωση για αναβολή της κατ’ οίκον διανομής ΦΥΚ προκάλεσε προβληματισμό, ενώ αναδείχθηκαν οι επιφυλάξεις του κλάδου για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Παράλληλα, το blog ανέδειξε σοβαρά θέματα διαφάνειας, με αποκαλύψεις για κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων με ζημία άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, αλλά και ζητήματα πρόσβασης στα φάρμακα, όπως τα στοιχεία της μελέτης WAIT 2025, σύμφωνα με τα οποία μόνο το 19% των νέων φαρμάκων είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Ο μήνας έκλεισε με πρακτικές οδηγίες για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G, ένα από τα πιο απαιτητικά διοικητικά έργα της χρονιάς για τα φαρμακεία.

Ιούνιος 2025

Ο Ιούνιος ήταν αφιερωμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου σε τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα. Το blog δημοσίευσε αναλυτικούς οδηγούς για την υποβολή e-ΔΑΠΥ, τη σχέση της με το ΚΕΔ, καθώς και τον σωστό τρόπο «κλεισίματος» των μηνιαίων υποβολών μετά την εφαρμογή του B2G.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ενημέρωση για την επιστροφή στην έντυπη μορφή γνωματεύσεων e-ΔΑΠΥ από 1/7/2025, καθώς και η ανακοίνωση για προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, που δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία.

Ιούλιος – Αύγουστος 2025

Κατά τους θερινούς μήνες η δραστηριότητα του blog ήταν πιο περιορισμένη, ωστόσο τα ζητήματα που απασχόλησαν τον κλάδο παρέμειναν ενεργά. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι εκκρεμότητες στις πληρωμές και τα προβλήματα διαθεσιμότητας φαρμάκων συνέχισαν να επηρεάζουν τα φαρμακεία, ιδίως σε περιόδους μειωμένου προσωπικού.

Οι μήνες αυτοί λειτούργησαν περισσότερο ως περίοδος προσαρμογής στα μέτρα που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2025

Το φθινόπωρο σηματοδότησε την επιστροφή της έντονης επικαιρότητας. Οι συζητήσεις γύρω από τα ΦΥΚ, τη συμμετοχή των ιδιωτικών φαρμακείων στη διάθεσή τους και τις γενικότερες αλλαγές στο φαρμακευτικό πλαίσιο επανήλθαν στο προσκήνιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για εξελίξεις στο τέλος του έτους.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025

Το τέλος της χρονιάς χαρακτηρίστηκε από θεσμικές και συλλογικές εξελίξεις, με έμφαση σε προγράμματα πρόληψης, στον ρόλο του φαρμακοποιού στον εμβολιασμό ενηλίκων, αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες στους φαρμακευτικούς συλλόγους, που ανέδειξαν νέους συσχετισμούς δυνάμεων.

Ο απολογισμός του 2025 επιβεβαιώνει ότι το φαρμακείο βρίσκεται σε μια περίοδο διαρκούς μετάβασης, με αυξημένες ευθύνες, αλλά και με καθοριστικό ρόλο στη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

farmakopoioi

Κλείνοντας αυτή την ετήσια ανασκόπηση, θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, ηρεμία και ανθρώπους δίπλα σας, και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος. Ένα έτος με δύναμη, καθαρό μυαλό και ενότητα, στοιχεία απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που ήδη διαμορφώνονται στον χώρο του φαρμακείου: τις συνεχείς αλλαγές σε διαδικασίες και ψηφιακές πλατφόρμες, τις αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης, τις πιέσεις στη βιωσιμότητα των φαρμακείων και, πάνω απ’ όλα, την ανάγκη να ενισχυθεί ουσιαστικά και έμπρακτα ο ρόλος του φαρμακοποιού ως επαγγελματία υγείας στην πρώτη γραμμή.Το farmakopoioi.blogspot.com, με συνεχή παρουσία και καθημερινή ενημέρωση από το 2008, θα συνεχίσει και το 2026 να καταγράφει, να εξηγεί και να αναδεικνύει όσα μας αφορούν όλους, με στόχο μια πιο έγκαιρη, πιο τεκμηριωμένη και ακόμη πιο χρήσιμη ενημέρωση για κάθε συνάδελφο. Με τη δική σας εμπιστοσύνη και συμμετοχή, ευχόμαστε η νέα χρονιά να μας βρει πιο προετοιμασμένους, πιο ενωμένους και πιο δυνατούς.Κώστας ΜανωλόπουλοςΔημήτρης ΜηνοβγιούδηςΔημήτρης Τσιριμπής