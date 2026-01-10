2026-01-10 09:11:02
Ξεκάθαρη εικόνα για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 (Sing for Greece 2026) αρχίζουν να διαμορφώνουν τα στοιχήματα, καθώς οι στοιχηματικές εταιρίες έχουν ήδη καταγράψει τις πρώτες τάσεις για το ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία , η αγορά δείχνει μέχρι στιγμής μια καθαρή «μονομαχία» στην κορυφή, με δύο συμμετοχές να ξεχωρίζουν αισθητά από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Δύο τραγούδια στην κορυφή των στοιχημάτων

Στην πρώτη θέση των αποδόσεων βρίσκονται Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και Marseaux με το «Hanomai». Και οι δύο συμμετοχές εμφανίζονται με ίδια απόδοση (2.55) και πιθανότητα νίκης 30%, γεγονός που δείχνει ότι οι bookmakers βλέπουν προς το παρόν μια αμφίρροπη μάχη για την πρωτιά.

Αρκετά πιο πίσω ακολουθεί η Evangelia με το «Parea», ενώ από εκεί και κάτω οι αποδόσεις ανεβαίνουν αισθητά, κατατάσσοντας τις περισσότερες συμμετοχές στη ζώνη των outsiders.

Όλες οι αποδόσεις του ελληνικού τελικού Eurovision 2026

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλες τις συμμετοχές, με τις αποδόσεις και τα ποσοστά νίκης όπως καταγράφονται αυτή τη στιγμή στα στοιχήματα.



Καλλιτέχνης – Τραγούδι Πιθανότητα Απόδοση Good Job Nicky – Dark Side of the Moon30%2.55 Marseaux – Hanomai30%2.55 Evangelia – Parea6%12 Akylas – Ferto4%20 Dinamiss – Chaos2%35 Mikay – Labyrinth2%35 Stefi – Europa2%35 Alexandra Sieti – The Other Side2%40 D3lta – Mad About It2%40 Zaf – Asteio2%45 Basilica – Set Everything On Fire2%50 Desi G – Aphrodite2%50 Kianna – No More Drama2%50 Koza Mostra – Bulletproof2%50 Marika – Daughters of the Sun2%50 Spheyiaa – Hilia Kommatia2%50 The Astrolabe – Drop It2%50 Revery – The Songwriter1%75 Rosanna Mailan – Alma1%75 Stylianos – You & I1%75 Tianora – Anatello1%75 Rikki – Agapi1%100 Garvin – Back in the Game1%125 Leroybroughtflowers – Sabotage1%125 Niya – Slipping Away1%125 Victoria Anastasia – Whatcha Doin To Me1%125 Panagiotis Tsakalakos – 2nd Chance tvnea
