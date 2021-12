Ο Πέτρος Λαγούτης κι η Ντάνη Γιαννακοπούλου βρέθηκαν καλεσμένοι στο After Dark και τοποθετήθηκαν για το Me Too.

Π.Λ.: Θεωρώ ευλογία και τύχη αυτό που έγινε στον χώρο μας. Οι άνθρωποι είχαν την δύναμη να βγουν και να μιλήσουν και να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία. Εμένα με στενοχώρησε που δεν πήραν την σκυτάλη οι δημοσιογράφοι. Περίμενα ένα κύμα. Φάνηκε ότι στον χώρο της τηλεόρασης, η διαπλοκή είναι πιο καλά δεμένη κι οι φόβοι μεγαλύτεροι κι οι άνθρωποι σώπασαν.

Ν.Γ.: Βρέθηκε ο χώρος και βγήκαν στην επιφάνεια κι αυτό για εμένα είναι αρκετά βοηθητικό.

Π.Λ.: Είχαν τον χωροχρόνο να σκεφτούν οι άνθρωποι αυτά που τους έχουν τύχει. Μπορεί να μην γίνονταν όλα αυτά, αν τα θέατρα ήταν ανοιχτά. Μίλησαν οι κοπέλες μεταξύ τους κι είδαν πως θα κινηθούν.

Ν.Γ.: Θέλει μια συλλογικότητα και θάρρος για έναν άνθρωπο να βγει και να τα πει. Η υποστήριξη πάντα βοηθά. Δεν μου έχει συμβεί κάποιο περιστατικό.

Π.Λ.: Τύπου εργασιακή βία αλλά όχι επάνω μου… Επίδειξη ισχύος ή άσκηση εξουσίας.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM