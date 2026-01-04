Έχει παρατηρηθεί από μεγάλες μελέτες ότι οι άνθρωποι βάζουμε έστω και λίγα κιλά στις διακοπές των Χριστουγέννων και από εμάς που βάζουμε, ένας στους τέσσερις θα κρατήσει δυστυχώς αυτά τα κιλά, με σοβαρές πιθανότητες να τα αυξήσει μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Οι επιστήμονες λένε πως δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε ακραίες αντιδράσεις.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Μάρτζυ Λαζάρου, η οποία μιλάει για την επιτυχημένη προσπάθειά της να χάσει 20 κιλά και εξηγεί πως συμπεριφερόταν διατροφικά στις γιορτές πριν χάσει τα κιλά και πως τώρα που τα έχασε.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για την ιδανική θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και για την αξία των πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων διατροφής.

Πηγή: tvnea.com