2026-01-02 21:30:51
Φωτογραφία για 5 πολυτελή τρένα που είναι από τα πιο ακριβά στον κόσμο
Αυτά τα πέντε πολυτελή τρένα κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ακριβά σιδηροδρομικά ταξίδια, προσφέροντας καθηλωτικές, ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίεςΈνα βαγόνι του Venice Simplon-Orient-Express, Ιταλία ShutterstockΤα πολυτελή τρένα είναι σπάνια στα ταξίδια. Δεν έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητα ή αποτελεσματικότητα, αλλά για αργή κίνηση μέσα σε τοπία, προσεκτικά ρυθμισμένα δρομολόγια και ένα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Το πρώτο επιβατικό τρένο στον κόσμο γιορτάζει 200 ​​χρόνια. Βίντεο
Το πρώτο επιβατικό τρένο στον κόσμο γιορτάζει 200 ​​χρόνια. Βίντεο
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα πολιτικά πρόσωπα.
Τον Μάρτιο ξεκινάει η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα πολιτικά πρόσωπα.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΟΥΦΑΔΙΚΑ ΤΩΝ 80'S ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ STRANGER THINGS
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Αποκαλύψεις: Με πρωτιά και σταθερό αποτύπωμα στην ενημέρωση, έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
Θερμή υποδοχή για το special, πεντάωρο επεισόδιο του «The Voice of Greece»
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time