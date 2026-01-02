2026-01-02 21:30:51
Αυτά τα πέντε πολυτελή τρένα κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ακριβά σιδηροδρομικά ταξίδια, προσφέροντας καθηλωτικές, ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίεςΈνα βαγόνι του Venice Simplon-Orient-Express, Ιταλία ShutterstockΤα πολυτελή τρένα είναι σπάνια στα ταξίδια. Δεν έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητα ή αποτελεσματικότητα, αλλά για αργή κίνηση μέσα σε τοπία, προσεκτικά ρυθμισμένα δρομολόγια και ένα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ