Φωτογραφία για Ζητήματα ασφαλείας στον σταθμό Λαρίσης εξαιτίας της χρόνιας εγκατάλειψης
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)Την απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας αποκαλύπτει η τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης κατεπειγόντων έργων προυπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προχωρά ο Οργανισμόςethnos.grΤην απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, του σταθμού Λαρίσης, η οποία - όπως προκύπτει από τα ...γραφόμενα του sidirodromikanea
