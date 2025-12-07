2025-12-07 09:13:40

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)Την απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας αποκαλύπτει η τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης κατεπειγόντων έργων προυπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προχωρά ο Οργανισμόςethnos.grΤην απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, του σταθμού Λαρίσης, η οποία - όπως προκύπτει από τα ...γραφόμενα του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ