Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Alpha παρουσιάζει σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση τη φαντασμαγορική συναυλία της Μαρίνας Σάττι από την Πλατεία Νερού, που σηματοδότησε την έναρξη του POP TOUR.

Σε ένα live διεθνών προδιαγραφών, μουσικοί, φωνές, χορευτές, καυτές χορογραφίες, εντυπωσιακά visual, ζωντανή κινηματογράφηση και αριστοτεχνικά video-statements, δουλεμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο σκηνικό μοναδικής αισθητικής. Με εντυπωσιακή σκηνογραφία και απόλυτη σκηνική ενέργεια, η Πλατεία Νερού πήρε «φωτιά» μπροστά σε 16.168 θεατές όλων των ηλικιών, σε μια απόλυτη POP εμπειρία.

Εκρηκτική και λυρική, με ξεκάθαρη ταυτότητα και άποψη, η πολυπλατινένια hitmaker και performer Μαρίνα Σάττι, θα ξεσηκώσει το τηλεοπτικό κοινό του Alpha με τις σαρωτικές επιτυχίες της όπως το LALALALA, τη MANTISSA, το BLOUZAKI, το SPIRTO KAI VENZINI, τη LOLA, το TUCUTUM, το AUTOKINHTO, το AH THALASSA και φυσικά το ZARI.

Η Παραμονή Χριστουγέννων γίνεται το πιο εκρηκτικό ξενύχτι της χρονιάς με τη Μαρίνα Σάττι, σε μια συναυλία που έγραψε ιστορία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha, σε πρώτη αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση.

