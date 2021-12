Η ονομασία και η κατασκευή του λαδιού της φόρμουλας των "τεσσάρων κλεφτών" που ήταν από ξύδι!Το όνομα της φόρμουλας "4 κλέφτες" βγήκε έτσι:Στη Μασσαλία μία συνταγή παρασκευής ξυδιού με σκόρδο ,γνωστή ως η «4 κλέφτες», αναγνωρίστηκε ότι προστάτευε πολλούς από τους ανθρώπους όταν μία επιδημία χτύπησε την πόλη(1722).Μερικοί λένε ότι η κατασκευή δημιουργήθηκε από 4 κλέφτες που το χρησιμοποιούσαν με πλήρη προστασία ενάντια στην πανούκλα, καθώς λήστευαν τα πτώματα.Άλλοι λένε ότι ένας άντρας ονόματι Richard Forthave ανάπτυξε και πούλησε την συνταγή και ότι το όνομα του φαρμάκου ήταν Forthave's. Με το πέρασμα του χρόνου το επώνυμό του αλλοιώθηκε σε Four Thieves. (Lucas, 1966, p. 38)Μία άλλη πηγή το βιβλίο Abregé de tout la médecine practique (1741), φαίνεται να αποδίδει την δημιουργία του στον George Bates, λόγου του ότι ο Bates δημοσίευσε την δική του συνταγή για το αντί λοιμώδης ξύδι στην φαρμακοποιία του Bateana, αλλά δεν του αποδίδει το όνομα τέσσερις κλέφτες.Μπορεί να είναι αλήθεια ότι οι 4 κλέφτες δεν υπήρξαν ποτέ;Δημιουργήθηκαν από κοπανιστό αέρα ή λόγο ενός ονόματος που μέσα στο πέρασμα του χρόνου άλλαξε;.Ίσως αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.Ήταν ο διάσημος Γάλλος αρωματοθεραπευτής Jean Valnet (1920-1995) που έδωσε στην ιστορία την βαρύτητα στα αιθέρια έλαια. Στο βιβλίο του "The Practice of Aromatherapy," ο Valnet σημειώνει τα αρχεία της βουλής της Τουλούζης. Ισχυρίζεται ότι η αυθεντική συνταγή αποκαλύφτηκε από κλέφτες πτωμάτων που πιάστηκαν με κόκκινα χέρια στην περιοχή γύρω της Τουλούζης μεταξύ το 1628-1631.Λόγου της μολυσματικότητας και της φονικότητας της πανούκλας οι δικαστές εκπλάγηκαν από την αδιαφορία των ληστών για μόλυνση.Αλλά ο D. Gary Young, ιδρυτής του Young Living, είναι πιθανόν ο πιο υπεύθυνος για την μεταφορά και διάδοση της θρυλικής ιστορίας των 4 κλεφτών στην σημερινή εποχή. Στην κλινική του στο Μεξικό, ο Young was εισήγαγε τις θεραπευτικές ικανότητες των αιθέριων ελαίων.Έμαθε ότι είναι εκατοντάδες φορές πιο συμπυκνωμένα από τα βότανα και τα βάμματα και δούλεψε καθώς μελετούσε με άλλους πρωτοπόρους όπως ο Norman Walker, ο Bernard Jenson και ναι και με τον Dr. Christopher.Η αποκάλυψη μεταμόρφωσε την ζωή του όταν είδε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές του.Ξεκίνησε την Young Living, μία εταιρία που τώρα έχει φάρμες σε όλο τον κόσμο για την παραγωγή αιθέριων ελαίων.Το 1992, ο Young δημιούργησε ένα μίγμα αιθέριων λαδιών που είχε σκοπό να βοηθήσει στην προστασία των ανθρώπων από επικίνδυνα μικρόβια και να κρατήσει το ανοσοποιητικό σύστημα δυνατό.Σαν μαθητής και του Dr. Chistopher and του Dr. Valnet, ήταν φυσικό στο Young να θυμηθεί την ιστορία των 4 κλεφτών.Το λάδι των κλεφτών Thieves™ Oilγεννήθηκε.Μία από τις πρώτες δημοσιευμένες εξηγήσεις για το λάδι των κλεφτών υπάρχει στο βιβλίο του Young, το "Aromatherapy: The Essential Beginning" (1996).http://www.secretofthieves.com/four-thieves-vinegar.cfmΤο ξύδι των 4 κλεφτώνΗ συγκεκριμένη σύνθεση με ξύδι λέγετε ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της μαύρης πανούκλας προς αποφυγή της μετάδοσή της.Άλλες παρόμοιου τύπου συνταγές με ξύδι από βότανα χρησιμοποιούνταν σαν φάρμακο από την εποχή του Ιπποκράτη.Οι πρώτες συνταγές είχαν αρκετά βότανα που προσθέτονταν μέσα στο ξύδι και αφήνονταν να εμποτιστούν για αρκετές ημέρες.Η ακόλουθη συνταγή αναρτήθηκε στο Παρίσι το 1937 και λέγετε ότι ήταν ακριβές αντίγραφο της συνταγής που υπήρχε στους τοίχους της Μασσαλίας κατά την διάρκεια της επιδημίας.Πάρε 1.7 λίτρα (3 pint) από δυνατό λευκό ξύδι, πρόσθεσε μία χούφτα από το καθένα, αψιθιά, σπειραία, άγρια μαντζουράνα και φασκόμηλο, 50 γαρύφαλλα, 46 γραμμάρια (2 ounces) ρίζες καμπανούλας, 46 γραμμάρια (2 ounces) αγγελικής, δεντρολίβανο και μαρρούβιο και 3 μεγάλες δόσεις καμφοράς.Τοποθέτησε το μίγμα σε ένα δοχείο για 15 ημέρες και μετά σούρωσέ το και βάλτο σε ένα μπουκάλι.Χρησιμοποίησε το τρίβοντας τα χέρια σου, τα αυτιά και τους κροτάφους κάθε λίγο όταν πλησιάζεις ένα άτομο με πανούκλα.Μία άλλη συνταγή λέει αποξηραμένο δεντρολίβανο, άνθη φασκόμηλου, αποξηραμένα άνθη λεβάντας, φρέσκος απήγανος, καμφορά διαλυμένη σε αλκοολούχο διάλυμα, κομμένο σκόρδο, θρυμματισμένα γαρύφαλλα και αποσταγμένο ξύδι από κρασί.Τις σύγχρονες μέρες, οι εκδοχές του ξυδιού των 4 κλεφτών περιλαμβάνουν διάφορα βότανα που συνήθως περιέχουν φασκόμηλο, λεβάντα, θυμάρι και δεντρολίβανο μαζί με σκόρδο. Μερικές φορές περιλαμβάνονται και επιπρόσθετα βότανα όπως απήγανος, μέντα και αψιθιά. Έγινε παράδοση να χρησιμοποιείς 4 βότανα για την συνταγή – ένα για τον κάθε κλέφτη, αν και οι παλιότερες συνταγές είχαν μία ντουζίνα από βότανα ή και περισσότερα.http://en.wikipedia.org/wiki/Four_Thieves_VinegarΤο λάδι των 4 κλεφτών σήμεραΣύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ,αν σε ένα κλειστό χώρο ψεκαστούν αιθέρια έλαια, δημιουργείται μια θανατηφόρα ζώνη που σκοτώνει τα περισσότερα αερομεταφερόμενα παθογόνα μικρόβια.Το 1997, μελέτες στο Weber State University έδειξαν 99.96% επιτυχία εναντίων αερομεταφερόμενων βακτηριδίων.Πληροφορίες για την απολυμαντική ικανότητα των αιθέριων ελαίων (Αγγλικά)Σε έρευνες στην Γαλλία από τον καθηγητή Griffon, Director of the French Police Toxicology Laboratory, η δυνατότητα αντισηψίας, μίγματος αιθέριων ελαίων όπως λεβάντα,δενδρολίβανο,γαρύφαλλου,πεύκου,θυμαριού,μέντας και κανέλας μελετήθηκε με σκοπό να δουν την ικανότητα απολύμανσης ενός χώρου από παθογόνα μικρόβια .Μελετήθηκαν οι επιπτώσεις ψεκασμού σε ένα κλειστό χώρο σε 210 αποικίες διαφόρων μικρόβιων συμπεριλαμβανόμενων μούχλας και σταφυλόκοκκων.Μετά από μόνο 15 λεπτά, μόνο 14 αποικίες από τις αρχικές 210 ήταν ζωντανές. Μετά από 30 λεπτά μόνο 4 αποικίες ήταν ζωντανές. Το σημαντικότερο, όλοι οι σταφυλόκοκκοι και η μούχλα είχαν σκοτωθεί στα πρώτα 30 λεπτά.(Πηγή Bio/Tech News: Nature's Amazing Healing Oils).Για την παρασκευή του:1) Χρησιμοποιήστε μόνο γυάλινα δοχεία όταν δουλεύετε με αιθέρια έλαια.Προτιμήστε σκούρα μπουκαλάκια.2) Γεμίστε ένα φλιτζάνι με κάποιο λάδι ως βάση.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμυγδαλέλαιο, λάδι τζότζομπα ή ακόμη και ελαιόλαδο.3) Προσθέστε 1 κουτάλι σούπας γαρυφαλέλαιο, 1 κουτάλι σούπας έλαιο Λεμονιού, 2 1/2 κουταλιές έλαιο καννέλας,2 κουτάλια Δενδρολίβανο και 2 κουτάλια έλαιο Ευκαλύπτου.4) Ανακατέψτε καλά έτσι ώστε να "δέσουν " τα αιθέρια με το λάδι της βάσης.Το λάδι Jojoba έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, 2 περίπου χρόνια, και δεν αφήνει λιπαρό το δέρμα όπως ίσως άλλα λάδια.Να αποθηκεύεται σε σκιερό μέρος για να διατηρηθεί.ΕφαρμογέςΜπορείτε να αλείφετε μια σταγόνα κάθε μέρα στο στήθος σας για προφύλαξη από πιθανές μολύνσεις και κρυολογήματα.Για να καθαρίσετε τον αέρα στο δωμάτιο σας ή σε κάποιο χώρο, βράστε λίγο νερό και μετά προσθέστε 2-3 σταγόνες για να εξατμιστούν αργά.Χρησιμοποιήστε το σε σπρέι και ψεκάστε όποιο χώρο επιθυμείτε.Ρίξτε μερικές σταγόνες στο νερό που σφουγγαρίζετε.Χρησιμοποιήστε το σε αρωματισμό χώρου, σε σχολεία ,σε παιδικούς σταθμούς.Είναι τελείως ακίνδυνο για εισπνοές (εκτός και υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα-συμβουλευτείτε τον γιατρό σας).Βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει και αξιοποιήστε το όπως πρέπει αποφεύγοντας αντιβιοτικά και χημικές λύσεις.ftiaxno.grΕδώ μπορείτε να βρείτε μία λίστα με 145 χρήσεις τουhttps://www.leaf.tv/articles/how-to-treat-the-flu-with-homemade-thieves-oil/http://www.yleo-oils.com/thieves.htm~~~~~~~~~~~~~~~