Γνωρίζαμε ότι φτάνει σιγά σιγά το τέλος του Just the Two of Us όμως εφόσον είναι τόσο απρόβλεπτος ο Νίκος Κοκλώνης δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.

Γιατί αν θυμάστε, πέρυσι ο κύκλος ολοκληρώθηκε με την προσθήκη μερικών live ενώ ας μην ξεχνάμε ότι και σε κάθε live ο Νίκος Κοκλώνης ολοκληρώνει την μετάδοση με αρκετές ώρες... καθυστέρηση σε σχέση με τον χρόνο που ορίζεται από το πρόγραμμα του Alpha καθώς η αλήθεια είναι πως τα πάρτι δεν έχουν ώρα λήξης αλλά ολοκληρώνονται όποτε το θελήσει η παρέα!

Ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του live ότι ο φετινός κύκλος του σόου ολοκληρώνεται σε τέσσερις μόλις Σάββατα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και αυτού που διανύουμε.

Κάτι που σημαίνει ότι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα γίνει ο μεγάλος τελικός του J2US αν και ο Νίκος Κοκλώνης κατάφερε για ακόμα φορά να αφήσει υπονοούμενα για το αν θα λήξει τότε ο φετινός κύκλος.

