Όλοι οι δρόμοι της διασκέδασης οδηγούν για άλλο ένα Σαββατόβραδο στο πιο λαμπερό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us στον Alpha.Απόψε στις 20:00, o απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης, έχει ετοιμάσει ένα άκρως εντυπωσιακό show που θα ανεβάσει τον πήχη της ψυχαγωγίας σε άλλο επίπεδο.Σ ’ένα ξέφρενο γλέντι θα μας παρασύρουν απόψε στο J2US η Γωγώ Τσαμπά, ανεβάζοντας το κέφι με τις χορευτικές επιτυχίες της αλλά και ο Μανώλης Κονταρός, με ήχους κρητικής λύρας και λαούτου.Παράλληλα, τα 13 εκρηκτικά ζευγάρια του J2US έρχονται στο 7ο live αποφασισμένα να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή με τις ανατρεπτικές ερμηνείες τους. Τα πρώτα 10αρια έχουν μπει και η λαμπερή κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή έχει πλέον μεγάλες προσδοκίες από τους διαγωνιζόμενους.Η τελική απόφαση όμως για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.grΤα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:Γιώργος Αμούτζας – Τάνια«Ζωναράδικο – Δω Στα Λιανοχορταρούδια»Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής«Απόψε Θα ‘θελα»Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος«Αδιάφορος»Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας«Προτιμώ»Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence«Εξαρτάται»Γιάννης Καπετάνιος – Μαρία Καρλάκη«Ο Τέλειος Άντρας»Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου«Θα Μελαγχολήσω»Χρήστος Κούτρας – Στέλλα Κονιτοπούλου«Δυνατά (Τα Τα Τα)»Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος«We Will Rock You»Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη«Μια Ζωή Πληρώνω»Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου«Όλα Περνούν (Grande Amore)»Στάθης Σχίζας - Μαλού«Ζήσε Τη Στιγμή»Στο Just the 2 of Us επιστρέφει απόψε και ο Στέλιος Δρουμαλιάς, με νέο ταίρι – έκπληξη!Κάθε Σάββατο, το Just the 2 of Us είναι ένα μεγάλο πάρτι και είμαστε όλοι καλεσμένοι!Πηγή: tvnea.com