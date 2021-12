Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σε καραντίνα, καθώς όπως έγινε γνωστό μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA. Ο 27χρονος Έλληνας φόργουορντ των Μπακς τέθηκε εκτός λίστας εναντίον των Ιντιάνα Πέισερς την Τετάρτη (14/12) .Σύμφωνα με δημοσίευμά του ο δημοσιογράφος του ESPN, Adrian Wojnarowski, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο συμπαίκτης του Ουές Μάθιους μπήκαν στο πρωτόκολλο του κορονοϊού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είναι ο ίδιος θετικός στον κορονοϊό, ή αν έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.Σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA τοποθετούνται αθλητές που έχουν νοσήσει από κορονοϊό ή έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

The Bucks will be without Giannis Antetokounmpo and Wes Matthews now. Rest of team continues to undergo testing. https://t.co/M6hwEir2YV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021