Φωτογραφία για Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου



πηγη  Giannis Tsitouridis



Ο Δήμος μας βιώνει μια μεγάλη θεομηνία με πρωτοφανείς συνέπειες στις περιοχές μας (Βόνιτσα, Πλαγιά, Περατιά, Άγιος Νικόλαος, Πάλαιρος).

• Σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ο μηχανισμός του Δήμου, (και αυτή την ώρα η εργασίες συνεχίζονται σε επικίνδυνα σημεία ,με την επίβλεψη του Δήμαρχου μας)μαζί με τους πολίτες, βρισκόμαστε επί ποδός, αντιμετωπίζοντας τις καταστροφές μέσα στα νερά και στις λάσπες
