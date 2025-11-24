πηγη Giannis Tsitouridis

ximeronews

Ο Δήμος μας βιώνει μια μεγάλη θεομηνία με πρωτοφανείς συνέπειες στις περιοχές μας (Βόνιτσα, Πλαγιά, Περατιά, Άγιος Νικόλαος, Πάλαιρος).• Σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ο μηχανισμός του Δήμου, (και αυτή την ώρα η εργασίες συνεχίζονται σε επικίνδυνα σημεία ,με την επίβλεψη του Δήμαρχου μας)μαζί με τους πολίτες, βρισκόμαστε επί ποδός, αντιμετωπίζοντας τις καταστροφές μέσα στα νερά και στις λάσπες Διαβάστε Περισσότερα...