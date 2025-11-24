Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Ο Δήμος μας βιώνει μια μεγάλη θεομηνία με πρωτοφανείς συνέπειες στις περιοχές μας (Βόνιτσα, Πλαγιά, Περατιά, Άγιος Νικόλαος, Πάλαιρος).
• Σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ο μηχανισμός του Δήμου, (και αυτή την ώρα η εργασίες συνεχίζονται σε επικίνδυνα σημεία ,με την επίβλεψη του Δήμαρχου μας)μαζί με τους πολίτες, βρισκόμαστε επί ποδός, αντιμετωπίζοντας τις καταστροφές μέσα στα νερά και στις λάσπες Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
