2025-11-12 12:55:03
Φωτογραφία για Επείγουσα αναθεώρηση της σιδηροδρομικής ασφάλειας στην Ιαπωνία μετά τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή Tokyu Den-en-toshi
Η MLIT της Ιαπωνίας ξεκίνησε ελέγχους σήματος μετά τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή Tokyu Den-en-toshi, εντοπίζοντας προβλήματα στις παραμέτρους σε 15 σταθμούς που λειτουργούν από 10 εταιρείες. Έδωσε εντολή στις JR East και JR West να επιταχύνουν τους ελέγχους, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των δρομολογίων.Railway SupplyΤο υπουργείο ερεύνησε 186 χειριστές και 4.760 σταθμούς - ένα νούμερο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στις γραμμές της Πελοποννήσου τρένο με μπαταρία.
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χριστίνα Σταρακά: Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
Χριστίνα Σταρακά: Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
ΣΤΑΣΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΥ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Δύο συγκρούσεις τρένων στη Σλοβακία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Δύο συγκρούσεις τρένων στη Σλοβακία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - Αρκετοί τραυματίες
Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - Αρκετοί τραυματίες
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Οκτώβριο
Νέα εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας για το Tvnea.com τον Οκτώβριο
Στην κορυφή το “Live News” – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης το απόγευμα της Τρίτης
Στην κορυφή το “Live News” – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης το απόγευμα της Τρίτης
“Ράδιο Αρβύλα” στην κορυφή της prime time ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης
“Ράδιο Αρβύλα” στην κορυφή της prime time ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης
Σαρωτικό προβάδισμα για το “Happy Day”
Σαρωτικό προβάδισμα για το “Happy Day”
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Η «Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές