2025-11-12 12:55:03

Η MLIT της Ιαπωνίας ξεκίνησε ελέγχους σήματος μετά τη σύγκρουση τρένων στη γραμμή Tokyu Den-en-toshi, εντοπίζοντας προβλήματα στις παραμέτρους σε 15 σταθμούς που λειτουργούν από 10 εταιρείες. Έδωσε εντολή στις JR East και JR West να επιταχύνουν τους ελέγχους, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των δρομολογίων.Railway SupplyΤο υπουργείο ερεύνησε 186 χειριστές και 4.760 σταθμούς - ένα νούμερο sidirodromikanea

