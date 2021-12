Θα επανέλθει με νέο κύκλο του χρόνου το «Dancing with the stars» ή θα αποδειχθεί... διάττων αστέρας στην τελευταία του επαναφορά;

Το χορευτικό σόου του Star κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις από αυτές που προσδοκούσε το κανάλι, γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο τόσο για τον τρέχοντα κύκλο όσο και για το μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Star έχει ενεργή συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του «Dancing with the stars» διάρκειας δύο ετών, δηλαδή και για την επόμενη σεζόν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα επιλέξει να το επαναφέρει. Πρώτα θα πρέπει να εκτιμηθεί τι πήγε στραβά και οδήγησε το χορευτικό σόου σε μονοψήφιες επιδόσεις και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν μπορεί να «σωθεί».

Κάποιοι στο Star θεωρούν ότι, με πιο αναγνωρίσιμους διαγωνιζόμενους, το «Dancing with the stars» μπορεί να δοκιμαστεί εκ νέου την προσεχή σεζόν ώστε να γίνει απόσβεση του πανάκριβου σκηνικού. Το ρίσκο στην περίπτωση αυτή θεωρείται μεγάλο. Για τον λόγο αυτόν, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές το Star εξετάζει και το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει φέτος οριστικά το «Dancing with the stars» και είτε να συνεχίσει να πληρώνει τα δικαιώματα χωρίς να βγάλει το σόου στον αέρα, είτε να ζητήσει αποδέσμευση από τη συμφωνία από την εταιρεία διανομής του.

Στην περίπτωση που το Star δεν επαναφέρει τελικά το «DWTS», θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και για την παρουσιάστρια του σόου, Βίκυ Καγιά. Το συμβόλαιο που διατηρεί με το Star τροποποιήθηκε πέρυσι, ώστε, αντί για το «GΝΤΜ» και το «Shopping Star», να περιλαμβάνει πλέον το «Dancing» και το Shopping Star», και σε κάθε περίπτωση να αφορά πάντα δύο εκπομπές. Τους επόμενους μήνες-και ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις του Star για το «Dancing» θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου της Β. Καγιά, ώστε να συμφωνηθεί εκ νέου η επόμενη ημέρα με μία ή δύο εκπομπές.







Πηγή:Real Life-Ναταλία Ανδρικοπούλου

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM