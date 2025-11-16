





Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του ιστορικού Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι πληροφορίες του Νίκοςυ Μποζιονέλο στο SDNA αποκαλύπτουν ότι η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης για την Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι, ΕΡΤ και ΑΝΤ1 είχαν καταθέσει φάκελο ενδιαφέροντος για πιθανό «μοίρασμα» των δικαιωμάτων. Ωστόσο, η μη πρόκριση της Εθνικής ομάδας στην τελική φάση άλλαξε τα δεδομένα, επηρεάζοντας την εμπορική αξία του προϊόντος και οδηγώντας τον ΑΝΤ1 εκτός διεκδίκησης.

Η ΕΡΤ, αυτή τη φορά, προχώρησε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη FIFA – και όχι μέσω της EBU, όπως συνηθιζόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις – εξασφαλίζοντας τελικά το Μουντιάλ 2026, εκτός απροόπτου.

Η διοργάνωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της:

48 ομάδες αντί για 32104 αγώνες αντί για 64διάρκεια σχεδόν 40 ημερών (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου)τριπλή συνδιοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό

Η ΕΡΤ, με την εμπειρία της και με το δυναμικό της που περιλαμβάνει τα κανάλια ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 Σπορ, ΕΡΤ3 και τα υβριδικά αθλητικά κανάλια ΕΡΤ Sports 1–5, στοχεύει – σύμφωνα με πηγές – να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια ζωντανά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης του αθλητικού της περιεχομένου. Ήδη έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για το Κύπελλο Γερμανίας, το Κύπελλο Γαλλίας, το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου θα μεταδώσει και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής από το Μαρόκο.

Πηγή: tvnea.com