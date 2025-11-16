2025-11-16 10:27:49
Φωτογραφία για Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026



Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του ιστορικού Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι πληροφορίες του Νίκοςυ Μποζιονέλο στο SDNA αποκαλύπτουν ότι η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης για την Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι, ΕΡΤ και ΑΝΤ1 είχαν καταθέσει φάκελο ενδιαφέροντος για πιθανό «μοίρασμα» των δικαιωμάτων. Ωστόσο, η μη πρόκριση της Εθνικής ομάδας στην τελική φάση άλλαξε τα δεδομένα, επηρεάζοντας την εμπορική αξία του προϊόντος και οδηγώντας τον ΑΝΤ1 εκτός διεκδίκησης.

Η ΕΡΤ, αυτή τη φορά, προχώρησε σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη FIFA – και όχι μέσω της EBU, όπως συνηθιζόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις – εξασφαλίζοντας τελικά το Μουντιάλ 2026, εκτός απροόπτου.

Η διοργάνωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της:

48 ομάδες αντί για 32104 αγώνες αντί για 64διάρκεια σχεδόν 40 ημερών (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου)τριπλή συνδιοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό

Η ΕΡΤ, με την εμπειρία της και με το δυναμικό της που περιλαμβάνει τα κανάλια ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 Σπορ, ΕΡΤ3 και τα υβριδικά αθλητικά κανάλια ΕΡΤ Sports 1–5, στοχεύει – σύμφωνα με πηγές – να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια ζωντανά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης του αθλητικού της περιεχομένου. Ήδη έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για το Κύπελλο Γερμανίας, το Κύπελλο Γαλλίας, το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου θα μεταδώσει και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής από το Μαρόκο.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το “Χαμογέλα και Πάλι” στο δυναμικό κοινό το Σάββατο
«GRAND HOTEL»: H Αλίκη είναι σοκαρισμένη από την ερωτική εξομολόγηση του Άρη και η Φρίντα τα ακούει όλα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«GRAND HOTEL»: H Αλίκη είναι σοκαρισμένη από την ερωτική εξομολόγηση του Άρη και η Φρίντα τα ακούει όλα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο του 2026 η νέα σιδηροδρομική γραμμή και σύγχρονα τρένα
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»
Κ. Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος
Τιμητική εκδήλωση | Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο