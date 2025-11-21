Ένταση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος συγκρούστηκαν on air σε έναν καβγά που ξάφνιασε τους τηλεθεατές.Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καλεσμένη στο στούντιο, δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια που είχε κάνει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος την προηγούμενη ημέρα σχετικά με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Η συζήτηση πήρε γρήγορα φωτιά, με τις ατάκες εκατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο και την ατμόσφαιρα στο πλατό να γίνεται ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη.Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν παραιτήθηκε και ο Αβραάμ Λίνκολν για να γίνεται τόσος ντόρος». Αυτό ενόχλησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σήκωσε τους τόνους. «Γιατί να λες ψέματα; Γιατί να λες “σιγά τον εθνάρχη που χάσαμε”;» του είπε μπροστά στις κάμερες, με την Φαίη Σκορδά να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους.«Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη στιγμή που ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καθόταν στο πάνελ και δεν τον έδειχναν οι κάμερες.Τότε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε τον λόγο και απάντησε: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε… Μιλούσατε 8 λεπτά. Δε χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».Με τη σειρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου του είπε ότι θα έπρεπε να τον προβληματίσει το γεγονός ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το θεώρησα υπερβολικό. Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας.Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα.Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατειλημμένη. Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι.Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα, λυπάμαι Δημήτρη. Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα και έχει προσφέρει έργο. Σε ρωτάω αν τον γνωρίζεις.Δημήτρης Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε. Έχω το δικαίωμα να το βρίσκω υπερβολικό;Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν έχεις το δικαίωμα.Δημήτρης Ουγγαρέζος: Α δεν έχω το δικαίωμα. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Από διακριτικότητα δε συμμετείχα στη συζήτηση. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Τι λέτε; Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα; Μιλήστε με τη Φαίη. Δε θα είμαι εδώ και θα με βρίζετε.Πηγή: tvnea.com