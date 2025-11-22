2025-11-22 09:02:45
Φωτογραφία για Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega



 Μία σημαντική εξέλιξη διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή, καθώς – σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μουλάς μέσα από το gossip-tv.gr – το Open έχει προχωρήσει σε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα δυναμική συμφωνία με το Mega. Η συμφωνία αυτή αφορά την προβολή αρκετών δημοφιλών σειρών που άφησαν εποχή στο «Μεγάλο Κανάλι», διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο στη μυθοπλασία της free-to-air τηλεόρασης.



Όπως αναφέρει η αποκλειστική πληροφόρηση του gossip-tv.gr, το Open έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για πολλές σειρές του Mega, πολύ περισσότερες από μία ή δύο, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως κίνηση–έκπληξη για την αγορά. Το κανάλι σχεδιάζει να εντάξει αρχικά πέντε σειρές, οι οποίες θα προστεθούν σταδιακά στο πρόγραμμά του, δημιουργώντας ένα ολοκαίνουργιο μπλοκ μυθοπλασίας. Το συγκεκριμένο project στοχεύει να ξυπνήσει στο κοινό τη νοσταλγία της «χρυσής εποχής» του Mega, αξιοποιώντας τίτλους που εξακολουθούν να έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και διαχρονική απήχηση.



Με τις συμφωνίες να θεωρούνται ήδη κλεισμένες, το μόνο που απομένει είναι να ανακοινωθούν επίσημα οι σειρές που θα μπουν στη νέα αυτή ζώνη. Οι τηλεθεατές αναμένουν με ενδιαφέρον τις λεπτομέρειες, καθώς η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ηχηρά εγχειρήματα της επερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Πρωινός «πρωταθλητής» η Κοινωνία Ώρα Mega στο δυναμικό κοινό
Πρωινός «πρωταθλητής» η Κοινωνία Ώρα Mega στο δυναμικό κοινό
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- Η ΕΕΤΤ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- Η ΕΕΤΤ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
OI GAMERS ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ SINGLE MODE ΜΕ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟ MULTIPLAYER
OI GAMERS ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ SINGLE MODE ΜΕ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟ MULTIPLAYER
Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!
Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Το πιο τρελό ταξίδι με τρένο στην Ινδία: Αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή διασχίζει βαθιά δάση με τίγρης
Η UNIFE χαιρετίζει το Πακέτο Στρατιωτικής Κινητικότητας για τους σιδηροδρόμους της ΕΕ
Η UNIFE χαιρετίζει το Πακέτο Στρατιωτικής Κινητικότητας για τους σιδηροδρόμους της ΕΕ