





Μία σημαντική εξέλιξη διαμορφώνεται αυτή την περίοδο στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή, καθώς – σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μουλάς μέσα από το gossip-tv.gr – το Open έχει προχωρήσει σε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα δυναμική συμφωνία με το Mega. Η συμφωνία αυτή αφορά την προβολή αρκετών δημοφιλών σειρών που άφησαν εποχή στο «Μεγάλο Κανάλι», διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο στη μυθοπλασία της free-to-air τηλεόρασης.







Όπως αναφέρει η αποκλειστική πληροφόρηση του gossip-tv.gr, το Open έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για πολλές σειρές του Mega, πολύ περισσότερες από μία ή δύο, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως κίνηση–έκπληξη για την αγορά. Το κανάλι σχεδιάζει να εντάξει αρχικά πέντε σειρές, οι οποίες θα προστεθούν σταδιακά στο πρόγραμμά του, δημιουργώντας ένα ολοκαίνουργιο μπλοκ μυθοπλασίας. Το συγκεκριμένο project στοχεύει να ξυπνήσει στο κοινό τη νοσταλγία της «χρυσής εποχής» του Mega, αξιοποιώντας τίτλους που εξακολουθούν να έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και διαχρονική απήχηση.







Με τις συμφωνίες να θεωρούνται ήδη κλεισμένες, το μόνο που απομένει είναι να ανακοινωθούν επίσημα οι σειρές που θα μπουν στη νέα αυτή ζώνη. Οι τηλεθεατές αναμένουν με ενδιαφέρον τις λεπτομέρειες, καθώς η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ηχηρά εγχειρήματα της επερχόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Πηγή: tvnea.com