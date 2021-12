Η σημασία των σιδηροδρομικών μεταφορών για την ιστορία της Ευρώπης δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η υλοποίηση των σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη επέφερε τεράστιες αλλαγές στην Ευρώπη ως ήπειρο και εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.Ωστόσο, όταν εξετάζουμε την ιστορία των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, είναι δύσκολο να δούμε την «Ευρώπη». Η ιστορία των σιδηροδρομικών μεταφορών συνέβη σε φάσεις. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εξερράγησαν αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου κάθε έθνος προσέγγιζε τους σιδηροδρόμους διαφορετικά και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.Αν και κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει διαφορετική ιστορία όσον αφορά τους σιδηρόδρομους, κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να εντοπίσει την ιστορία των σιδηροδρόμων της στην ίδια αρχή. Η ανάπτυξη του σύγχρονου σιδηροδρομικού συστήματος προέκυψε χάρη σε δύο παράγοντες: την τεχνολογική πρόοδο και τον πόλεμο. Τα πρώτα τρένα κινούνταν με ατμομηχανές, αλλά οι ατμομηχανές δεν ήταν αρχικά κατάλληλες για σιδηροδρομικές μεταφορές. Η ατμομηχανή χρειαζόταν δύο σημαντικές βελτιώσεις για να είναι κατάλληλη για σιδηροδρομική μεταφορά. Το πρώτο πρόβλημα με την ατμομηχανή ήταν ότι η ταλαντευόμενη κίνησή της έπρεπε να μετατραπεί σε μια περιστροφική κίνηση που κινεί εν ψυχρώ τους τροχούς ενός τρένου. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι χρειαζόταν ένα ισχυρότερο σίδερο για να αντέξει την πίεση που απαιτείται για την κίνηση των ατμομηχανών. Το πρώτο πρόβλημα λύθηκε από τον James Watt. Ο εξοπλισμός Sun and Planet του συνέδεσε το έμβολο με τους τροχούς του τρένου κάπως εκτός κέντρου για να το οδηγήσει προς τα εμπρός. Το δεύτερο πρόβλημα επιλύθηκε με την εφαρμογή της διαδικασίας έλασης και λακκούβας το 1783, η οποία έκανε τον σίδηρο ισχυρότερο εξαλείφοντας τις ακαθαρσίες. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι συνέβαλαν επίσης στην άνοδο των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη. Η απώλεια τόσων πολλών αλόγων κατά τη διάρκεια αυτών των πολέμων κατέστησε απαραίτητη μια εναλλακτική μορφή μεταφοράς. Χάρη σε αυτούς τους παράγοντες, η πρώτη ατμομηχανή εμφανίστηκε το 1804. Μέχρι το 1820, είχε σχεδιαστεί μια ατμομηχανή που λειτουργούσε σωστά και η διαδικασία κύλισης και λίπανσης είχε αναπτυχθεί και ήταν αρκετά διαδεδομένη ώστε να καθιστούν δυνατούς φθηνούς, ποιοτικούς σιδηρόδρομους. που έκανε τον σίδηρο πιο ισχυρό εξαλείφοντας τις ακαθαρσίες. [1] Από εδώ, η ιστορία των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη διαφέρει ανά χώρα.Η Μεγάλη Βρετανία ήταν «η πρωτοπόρος των ταξιδιών με τρένο». Ο πρώτος δημόσιος σιδηρόδρομος, το Stockton and Darlington Railway, κατασκευάστηκε στη Βρετανία το 1825. [2]Μόλις το 1830, ωστόσο, το τρένο «Rocket» των Σιδηροδρόμων του Λίβερπουλ και του Μάντσεστερ τράβηξε την προσοχή του κόσμου και οδήγησε στην έναρξη της Εποχής των Σιδηροδρόμων. Η σιδηροδρομική μανία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1840, κατά την οποία το Κοινοβούλιο ψήφισε 272 πράξεις, πολλές από τις οποίες οδήγησαν στη δημιουργία νέων εταιρειών σιδηροδρόμων. Αυτή η σιδηροδρομική μανία οδήγησε τη Βρετανία να φτάσει σε μια νέα κορυφή 9.000 χιλιομέτρων τροχιάς το 1950 σε σύγκριση με 1.500 χιλιόμετρα το 1939 και 90 χιλιόμετρα το 1829. Οι σιδηρόδρομοι έγιναν κρίσιμοι για την οικονομία της Βρετανίας. Τα τρένα μετέφεραν προμήθειες σιδήρου και άνθρακα από τη Βόρεια Αγγλία στις γεμάτες εργοστάσια πόλεις της Ανατολής και της Δύσης και μετέφεραν πολλούς ανθρώπους από αγροτικές περιοχές σε πόλεις, όπου έπιασαν δουλειά σε μια πληθώρα εργοστασίων. [3]Φεστιβάλ του Καλαί (1848) – Οι ιερείς ευλογούν τη σιδηροδρομική μηχανήΟ πρώτος σιδηρόδρομος της Γαλλίας ήρθε το 1828, τρία χρόνια αφότου η Μεγάλη Βρετανία ανέγειρε τον πρώτο της σιδηρόδρομο. Αν και η Γαλλία ήταν μόλις λίγα χρόνια πίσω από τη Βρετανία όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η βιομηχανία δεν ήταν τόσο σημαντική για τους Γάλλους όσο για τους Βρετανούς. [4]Οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι εμπόδισαν την ικανότητα της Γαλλίας να κατασκευάσει σιδηροδρόμους και χώρες όπως η Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ελβετία μπόρεσαν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τους σιδηροδρόμους τους ενώ η Γαλλία ήταν ανίκανη. Εκτός από αυτό, πολλοί Γάλλοι πολίτες ήταν αντίθετοι στην ιδέα ενός σιδηροδρομικού συστήματος. Δεν ήταν ευχαριστημένοι με την ιδέα να αμαυρωθεί το γραφικό τοπίο της χώρας από την κατασκευή των σιδηροδρόμων. Η Γαλλία δεν είχε επίσης τους πόρους άνθρακα και σιδήρου της Βρετανίας, με τη Βρετανία να παράγει πάνω από 200 εκατομμύρια τόνους άνθρακα ετησίως σε σύγκριση με τους 35 εκατομμύρια τόνους της Γαλλίας. Επιπλέον, η Γαλλία δεν είχε μια ισχυρή, κεντρική κυβέρνηση, πράγμα που σήμαινε ότι χρειάστηκαν χρόνια για να λάβει η κυβέρνηση αποφάσεις σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. [5]Η Γαλλία είχε επίσης πολλές πλωτές οδούς, τις οποίες συμπλήρωνε η ​​κατασκευή καναλιών. Ένα εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα έβλαπτε αυτές τις βιομηχανίες υδάτινων μεταφορών και τις τοπικές παραποτάμιες επιχειρήσεις. Μόλις τη δεκαετία του 1880 η Γαλλία έφτασε στη Βρετανία σε συνολικό μήκος σιδηροδρόμου. [6]Ο πρώτος σιδηρόδρομος της Γερμανίας ήρθε το 1835 με την κατασκευή της Bayerische Ludwigsbahn έξι χιλιομέτρων, η οποία βρισκόταν στη Βαυαρία. Οι Γερμανοί είχαν επισκεφθεί τη Βρετανία πριν από αυτό και εξέτασαν τη βρετανική βιομηχανία σιδηροδρόμων και μετέφεραν όσα έμαθαν πίσω στη Γερμανία. Οι Βρετανοί επενδυτές έψαχναν επίσης να επενδύσουν στις βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας. [7] Στην πραγματικότητα, η ατμομηχανή και ο οδηγός του πρώτου σιδηροδρόμου της Γερμανίας ήταν και οι δύο Βρετανοί. [8]Η κατασκευή σιδηροδρόμων άνθισε στη Γερμανία τη δεκαετία του 1840 και οι Γερμανοί έμαθαν για άλλη μια φορά από τους Βρετανούς και ψήφισαν νόμους για να αποτρέψουν κάτι σαν τη Σιδηροδρομική Μανία να συμβεί στη Γερμανία. Μέχρι το 1849, η Γερμανία είχε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα τροχιάς, διπλάσια από εκείνη της Γαλλίας, η οποία είχε 2.467 χιλιόμετρα τροχιάς εκείνη την εποχή. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, ένα εθνικό σιδηροδρομικό σύστημα βοήθησε στη γερμανική ενοποίηση. [9] Καθώς τα διάφορα γερμανικά κράτη άρχισαν να αναπτύσσουν τους δικούς τους σιδηροδρόμους, οι γωνιές της Γερμανίας άρχισαν να συνδέονται. [10] Το 1871, είκοσι πέντε γερμανικά κρατίδια ενοποιήθηκαν από το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και μέχρι το 1873 η Γερμανία είχε ξεπεράσει το συνολικό μήκος των σιδηροδρόμων της Βρετανίας. [11]Σιδηρόδρομος Tsarskoe Selo (1837)Η Ρωσία ήταν ίσως η ευρωπαϊκή χώρα που ωφελήθηκε περισσότερο από τους σιδηρόδρομους, καθώς οι άλλοι τρόποι μεταφοράς τους, τα ποτάμια και οι δρόμοι, ήταν άχρηστοι κατά τους σκληρούς ρωσικούς χειμώνες. Κατά ειρωνικό τρόπο, η Ρωσία ήταν αρχικά αντίθετη στην εφαρμογή ενός εθνικού σιδηροδρομικού συστήματος. Ο Τσάρος Νικόλαος Α' υποστήριζε τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά οι Ρώσοι ευγενείς ήταν δύσπιστοι για την κερδοφορία των σιδηροδρόμων και πολλοί υποστήριξαν την ανάπτυξη καναλιών. Η Ρωσία δεν ξεκίνησε την κατασκευή σύγχρονων σιδηροδρόμων μέχρι τη δεκαετία του 1830, όταν μεταξύ 1834 και 1836 ο EA Cherepanov και ο γιος του ME Cherepanov έκαναν τρεισήμισι χιλιόμετρα σιδηροδρόμου για να συνδέσουν το εργοστάσιο Vyskii και το ορυχείο Mednyi. Το 1836, ο Τσάρος Νικόλαος Α' ενέκρινε την κατασκευή του σιδηροδρόμου Tsarskoe Selo, ο οποίος ήταν ένας σιδηρόδρομος είκοσι επτά χιλιομέτρων που συνέδεε την Αγία Πετρούπολη με το Tsarskoe Selo. Μετά από αυτό, κατασκευάστηκαν και άλλες σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία δεν άργησε να φτάσει τους Ευρωπαίους γείτονές της, με τη χώρα να ξεπερνά τη Γαλλία σε συνολικό μήκος σιδηροδρόμων το 1876, τη Βρετανία το 1886 και τη Γερμανία το 1900. Το εθνικό σιδηροδρομικό σύστημα βοήθησε πολύ την οικονομία της Ρωσίας και οδήγησε στην απασχόληση εκατομμυρίων των εργαζομένων.[12]Οι σιδηρόδρομοι συνέχισαν να επεκτείνονται σε όλη την Ευρώπη, ενώνοντας τις χώρες της ηπείρου αργά αλλά σταθερά. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που ξεκίνησε σιδηροδρομική υπηρεσία. Ο πρώτος ελληνικός σιδηρόδρομος, η γραμμή Πειραιάς-Αθήνας, άνοιξε το 1869, πολύ μετά την εφαρμογή των πρώτων βρετανικών σιδηροδρομικών γραμμών. Το ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα συνέχισε να επεκτείνεται κατά τη δεκαετία του 1900 και τελικά συνδέθηκε με το σιδηροδρομικό σύστημα της ΠΓΔΜ, το οποίο ουσιαστικά πρόσθεσε την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. [13] Στις αρχές του 1900, όλη η Ευρώπη είχε σιδηροδρομικές γραμμές, και αυτές οι γραμμές σχημάτισαν ένα δίκτυο που συνέδεε την Ευρώπη με τρόπο που δεν είχε συνδεθεί ποτέ πριν.Πρώτη σιδηροδρομική γραμμή ανά χώρα στο χάρτη

[1] Κρις Μπάτλερ, «Οι σιδηρόδρομοι και ο αντίκτυπός τους (περ. 1825-1900),» Η ροή της ιστορίας, http://www.flowofhistory.com/units/eme/17/FC112.

[2] Maureen Katemopoulos, “European Train History”, eHow, http://www.ehow.com/about_5491475_european-train-history.html.

[3] Sung Jik Cha, «Σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη του 19ου αιώνα: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ρωσία», ZUM Internet eV, Τελευταία τροποποίηση Μάιος 2008, http://www.zum.de/whkmla/sp/0910/ csj/csj1.html.

[4] Ό.π.

[5] «Ιστορία των σιδηροδρομικών μεταφορών στη Γαλλία», FrenchFriends.info, http://www.frenchfriends.info/train/history-train-france-europe.

[6] Cha.

[7] Ό.π.

[8] Oxlade, John, «A brief history of German railways», World RailFans, Τελευταία τροποποίηση 31 Δεκεμβρίου 2003, http://www.worldrailfans.info/Articles/Europe/GBriefHistory.shtml.

[9] Cha.

[10] Oxlade.

[11] Cha.

[12] Ό.π.

[13] Κατεμόπουλος.

europeanrailroads.blogs.wm.edusidirodromikanea.blogspot.com