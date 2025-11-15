H διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη σχετικά με την κατανομή της άνω ζώνης του ραδιοφάσματος των 6 GHz (6425 έως 7125 MHz). Η σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τη χρήση της από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (5G/6G) και εκείνων που επιθυμούν να διατεθεί για Wi-Fi (Wi-Fi 6E/7).

Η Θέση του Wi-Fi:

Το Wi-Fi Alliance και η Dynamic Spectrum Alliance (DSA) εξέδωσαν ανοιχτές επιστολές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η άνω ζώνη των 6 GHz ενδέχεται να καταστεί απαγορευτική για το Wi-Fi στην ΕΕ.

Υποστηρίζουν ότι τα νεότερα πρότυπα Wi-Fi χρειάζονται ολόκληρη τη ζώνη των 6 GHz για υψηλότερη απόδοση και ότι ο περιορισμός θα πλήξει σοβαρά την ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης, καθώς το Wi-Fi είναι ο κύριος τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ισχυρίζονται ότι το Wi-Fi έχει σημαντικά λιγότερο φάσμα από την κινητή τηλεφωνία και ότι η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας αντιτίθεται στον συμβιβασμό της κοινής χρήσης.

Η Θέση της Κινητής Τηλεφωνίας:

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (όπως Vodafone, Nokia, Telia) εξετάζουν επίσης αυτή τη ζώνη για υπηρεσίες 5G και 6G, με δοκιμές να δείχνουν ταχύτητες έως 5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης τεράστιας χωρητικότητας.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ψηφιακών και Μεταφορών δήλωσε ότι οι απαιτήσεις των παρόχων κινητής τηλεφωνίας για μελλοντικές εφαρμογές 6G αξιολογούνται ως μεγαλύτερες από εκείνες του Wi-Fi.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) έχει ήδη προορίσει την άνω ζώνη των 6 GHz για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοεπικοινωνιών (WRC) το 2023.

Οι Ρυθμιστικές Ενέργειες:

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διερευνά τρόπους κοινής χρήσης της άνω ζώνης μεταξύ τεχνολογιών χωρίς άδεια (Wi-Fi) και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. (Το κατώτερο τμήμα της ζώνης είναι ήδη χωρίς άδεια.)

Το Ofcom της Βρετανίας ακολουθεί παρόμοια πολιτική κοινής χρήσης.

Υπάρχει ανησυχία ότι η πιθανή αλλαγή στάσης της Γερμανίας υπέρ της αποκλειστικής χρήσης από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση του RSPG.

Αντίθετα με την ITU, ο αμερικανικός ρυθμιστής FCC δέσμευσε ολόκληρη τη ζώνη των 6 GHz για Wi-Fi και άλλες λειτουργίες χωρίς άδεια το 2020.

Επόμενα Βήματα:

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη Ολομέλεια του RSPG στις 12 Νοεμβρίου για την υιοθέτηση (ή μη) μιας απόφασης.

