2025-11-29 13:18:29

Το NCRTC λανσάρει σύστημα παρακολούθησης από ψηλά με droneΟι σιδηρόδρομοι στρέφονται σε drones για ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο έξυπνες επιθεωρήσεις. Από την παρακολούθηση ελαττωμάτων έως την αποτροπή κλοπής και την πρόβλεψη βλαβών, η τεχνολογία των drones μεταμορφώνει αθόρυβα τις σιδηροδρομικές λειτουργίες με τρόπους που οι περισσότεροι επιβάτες δεν αντιλαμβάνονται ποτέ..wionews.comΗ Εθνική

