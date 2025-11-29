2025-11-29 13:18:29
Φωτογραφία για drones στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων για ασφαλέστερα ταξίδια - Πως αξιοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
Το NCRTC λανσάρει σύστημα παρακολούθησης από ψηλά με droneΟι σιδηρόδρομοι στρέφονται σε drones για ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο έξυπνες επιθεωρήσεις. Από την παρακολούθηση ελαττωμάτων έως την αποτροπή κλοπής και την πρόβλεψη βλαβών, η τεχνολογία των drones μεταμορφώνει αθόρυβα τις σιδηροδρομικές λειτουργίες με τρόπους που οι περισσότεροι επιβάτες δεν αντιλαμβάνονται ποτέ..wionews.comΗ Εθνική
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
Μια νέα σιδηροδρομική υπηρεσία συνδέει τη Βουδαπέστη με πολλές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης
53η συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL)
53η συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL)
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ουκρανία: Τα drones έβαλαν τέλος στις μάχες χαρακωμάτων
Ουκρανία: Τα drones έβαλαν τέλος στις μάχες χαρακωμάτων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων»
Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων»
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή KE' Αγίου Ανδρέου (30.11.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή KE' Αγίου Ανδρέου (30.11.2025)
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα
Ο μεγαλύτερος ανιχνευτής νετρίνων στον κόσμο άρχισε να λειτουργεί στην Κίνα
Οι «χαμένες αδελφές» των Πλειάδων γεμίζουν τον νυχτερινό ουρανό
Οι «χαμένες αδελφές» των Πλειάδων γεμίζουν τον νυχτερινό ουρανό
Δυνατά ποσοστά για το «Deal» — Η εικόνα της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη
Δυνατά ποσοστά για το «Deal» — Η εικόνα της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη