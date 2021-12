(CNN) — Η πανδημία του Covid-19 έχει εκτροχιάσει πολλές οικογενειακές συγκεντρώσεις, γάμους προορισμών και πολυαναμενόμενα ταξίδια.Και ενώ ορισμένοι επίδοξοι ταξιδιώτες χάνουν τον υπερβολικό ρυθμό των ταξιδιών γύρω στο 2019, άλλοι σχεδιάζουν να προσαρμόσουν πλήρως το στυλ του ταξιδιού τους.Σύμφωνα με την έρευνα Global Travel Trends του 2021 σε 8.000 ταξιδιώτες παγκοσμίως από την American Express, το 68% εξέφρασε ενδιαφέρον για πιο βιώσιμα ταξίδια. Το 78% είπε ότι αναζητούσε ταξιδιωτικές εμπειρίες που ανακουφίζουν από το άγχος. και το 61% είπε ότι ήθελε πιο αργά, μεγαλύτερα ταξίδια από ό,τι στο παρελθόν.Ένα ταξίδι με τρένο θα μπορούσε να είναι απλώς το εισιτήριο για όσους έχουν τα μάτια τους στην Ασία για ένα ταξίδι του 2022.Από το ζιγκ-ζαγκ στα απόκρημνα βουνά της κεντρικής Ταϊβάν έως ένα ταξίδι με το σιδηρόδρομο του Ρατζαστάν κατάλληλο για μαχαραγιά, αυτές οι γραφικές διαδρομές τρένων παρουσιάζουν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Ασίας και παρέχουν μια απαραίτητη ευκαιρία για ξεκούραση και επανασύνδεση με αγαπημένα πρόσωπα.Belmond Eastern and Oriental Express, Μπανγκόκ προς ΣιγκαπούρηΟι επιβάτες του Belmond Eastern και του Oriental Express απολαμβάνουν εκλεκτές γευστικές εμπειρίες.ΜπέλμοντΠιθανότατα έχετε ακούσει για το Orient Express -- ένα συχνά ρομαντικό σιδηροδρομικό ταξίδι μεγάλων αποστάσεων μεταξύ Παρισιού και Κωνσταντινούπολης (αν και η διαδρομή διέφερε) που διεξήχθη από το 1883 έως το 2009.Μετά τη διακοπή λειτουργίας της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, ο ξενοδοχειακός όμιλος Belmond αγόρασε τα βαγόνια του τρένου και δημιούργησε τη δική του συλλογή από ρομαντικές σιδηροδρομικές περιπέτειες που διοχετεύουν τη χάρη και τη μεγαλοπρέπεια του συνονόματος.Στην Ασία, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τη γοητεία του παλιού κόσμου με το Belmond's Eastern and Oriental Express , το οποίο εκτελεί ένα τετραήμερο ταξίδι μεταξύ Μπανγκόκ και Σιγκαπούρης με στάσεις στον ποταμό Kwai (ένα συγκλονιστικό ορόσημο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου), το Kanchanaburi και την Κουάλα Λουμπούρ.Το τρένο αισθάνεται σαν ένα περιπλανώμενο ξενοδοχείο χάρη στις εκλεκτές του εμπειρίες, τα πανοραμικά παράθυρα, την όμορφη επένδυση από ξύλο κερασιάς και τα κεντήματα από μετάξι της Μαλαισίας.Το καρότσι παρατήρησης στο πίσω μέρος του τρένου είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Σε αυτό το κατάστρωμα από ξύλο τικ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα κοκτέιλ σε μια καρέκλα από μπαστούνι καθώς το τοπίο γλιστρά πέρα ​​από αυτό το κατάστρωμα από ξύλο τικ.Καθημερινά, το ταξίδι υφαίνει επίσης πολλές πολιτιστικές εμπειρίες. Μια μέρα, οι επιβάτες μπορεί να θαυμάζουν την αρχιτεκτονική Peranakan στην Τζορτζ Τάουν. το επόμενο, φυτείες μπανάνας ή ποδηλασία μέσα από ορυζώνες της Ταϊλάνδης.Πίσω στο πλοίο, το πρωινό στο κρεβάτι ξεκινά τη μέρα με το δεξί πόδι. Απογευματινό τσάι, ώρα κοκτέιλ με ζωντανή μουσική πιάνου και δείπνα τεσσάρων πιάτων θυμίζουν τον ρομαντισμό και την πολυτέλεια του αυθεντικού Oriental Express.Seven Stars, Kyushu, ΙαπωνίαΒίντεοlhttps://edition.cnn.com/travel/article/asia-best-train-journeys-cmd/index.htmlΤα τρένα bullet της Ιαπωνίας μπορεί να φημίζονται για την ταχύτητά τους, αλλά μια βόλτα με το Cruise Train Seven Stars στο Kyushu, ένα πολυτελές κρεβάτι, είναι μια πιο αποκλειστική εμπειρία.Υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για το καλύτερο σιδηροδρομικό ταξίδι στην Ιαπωνία. Αλλά αν είναι το τοπίο και η άνεση που αναζητούν οι ταξιδιώτες, το Seven Stars είναι δύσκολο να νικήσει.Σε αντίθεση με τα διάσημα τρένα bullet της Ιαπωνίας, το Seven Stars έχει πολύ πιο αργό ρυθμό, ταξιδεύοντας με χάρη στους επτά νομούς του Kyushu, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να απολαύσουν τη δραματική θέα στο βουνό και στον ωκεανό με ηρεμία.Το νησί βρίσκεται ακριβώς νότια της ηπειρωτικής Ιαπωνίας και είναι ένας θησαυρός φυσικής ομορφιάς.Στο τετραήμερο ταξίδι, οι επισκέπτες θα ζεσταθούν σε ένα onsen (λουτρό με ζεστό νερό) στο Beppu, θα ζήσουν ένα πεντάστερο ryokan (ιαπωνικό πανδοχείο), θα μάθουν για τις τοπικές χειροτεχνίες στην πόλη της Oita και πολλά άλλα.Σχεδιασμένο για να είναι μια οικεία εμπειρία, το τρένο στο κόκκινο του κρασιού μπορεί να φιλοξενήσει έως και 26 άτομα ανά ταξίδι, σε 12 σουίτες σε πέντε βαγόνια τρένου.Ορισμένοι βρίσκουν τις σουίτες γοητευτικά ρετρό. άλλοι θα τους έλεγαν με ημερομηνία. Αλλά δεν υπάρχει καμία διαφωνία με την πανοραμική θέα από κάθε καμπίνα.Τα άλλα βαγόνια του τρένου φιλοξενούν το μπαρ και το lounge "Blue Moon" και το βαγόνι "Jupiter", όπου οι κύριοι σεφ γιορτάζουν την αφθονία του Kyushu σε φρέσκα, εποχιακά υλικά.Με αληθινό ιαπωνικό τρόπο, το τρένο λειτουργεί ως ζωντανό μουσείο τέχνης και χειροτεχνίας. Οι επισκέπτες θα περιτριγυρίζονται από ομορφιά και λεπτομέρειες, από περίτεχνη ξυλουργική από κουμίκο μέχρι aritayaki, την τέχνη της ιαπωνικής πορσελάνης.Κύρια γραμμή Σρι Λάνκα, Kandy προς Ellahttps://edition.cnn.com/travel/article/asia-best-train-journeys-cmd/index.htmlΤο λοφώδες εσωτερικό της Σρι Λάνκα εξερευνάται καλύτερα από τα γοητευτικά τρένα που σκαρφαλώνουν στην ύπαιθρο που καλύπτεται από φυτείες τσαγιού.Η σύνδεση μεταξύ του πρώην βασιλείου του Kandy και του Ella , ενός ορεινού χωριού στα νότια, ανταποκρίνεται στη φήμη του ως κάτι που πρέπει να κάνετε στη Σρι Λάνκα. Και είναι ιδανικό για ταξιδιώτες που δεν τους πειράζει λίγο το χάος.Το βαγόνι πρώτης κατηγορίας στο φωτεινό μπλε τρένο διαθέτει κλιματισμό και πανοραμικά παράθυρα, έτσι ώστε οι επιβάτες να μπορούν να απολαύσουν την πανοραμική πράσινη θέα σε κυματιστούς λόφους, πέτρινες γέφυρες, γκρεμούς, ζούγκλες και μεγάλα κτήματα.Οι καμπίνες δεύτερης και τρίτης θέσης θα είναι πιο γεμάτες κόσμο χωρίς καθορισμένα καθίσματα. Αλλά είναι σε αυτές τις καμπίνες όπου οι ταξιδιώτες αφήνουν τα πόδια τους να κρέμονται από μια ανοιχτή πόρτα τρένου ή βγάζουν τα κεφάλια τους από ένα παράθυρο για να νιώσουν το αεράκι του βουνού στα μαλλιά τους.Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι πωλητές στριμώχνονται ανάμεσα στα πλήθη, προσφέροντας μια σειρά από σαμόσα, ψημένα γλυκά και τσάι.Το ταξίδι διαρκεί επτά έως εννέα ώρες και τα εισιτήρια κυμαίνονται από 0,80 έως 20 $, ανάλογα με την κατηγορία ναύλου: συνολικά, ένας αξέχαστος τρόπος για να περάσετε μια μέρα.Palace on Wheels, Ρατζαστάν, ΙνδίαΤο India's Palace on Wheels προσφέρει οκταήμερες εκδρομές στη βόρεια Ινδία.Palace on Wheels/Βασιλικά ινδικά τρέναΛίγες σιδηροδρομικές εμπειρίες μπορούν να συγκριθούν με το Palace on Wheels , το οποίο κυλάει στις πρώην πριγκιπικές πολιτείες της βόρειας Ινδίας.Ας ξεκινήσουμε με το ίδιο το τρένο: Ξεκίνησε το 1982, διαθέτει αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά από το βασιλικό μέλος του Ρατζαστάν πριν από την ανεξαρτησία και τα οποία ανακαινίστηκαν το 2009.Διοχετεύοντας τη χλιδή του Raj, οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν μια ταπετσαρία από μετάξι και αστραφτερό ξύλο, περίτεχνα έπιπλα και ασημένια σερβίτσια.Δύο αποκλειστικές άμαξες για φαγητό, ένα Royal Spa και ένα μπαρ και lounge συμπληρώνουν την πολυτελή εμπειρία στους κοινόχρηστους χώρους.Τα 14 πούλμαν επισκεπτών, το καθένα από τα οποία πήρε το όνομά του από μια πρώην πριγκιπική πολιτεία της Ρατζπουτάνα, δίνουν στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων τη δυνατότητα να κάνουν τα λεφτά τους όταν πρόκειται για καταλύματα.Σχετικό περιεχόμενοΤο Palace on Wheels πρόκειται να ξαναρχίσει να κυκλοφορεί στα τέλη του 2022.Palace on Wheels/Βασιλικά ινδικά τρέναΚαθένα είναι γεμάτο με βασιλικές λεπτομέρειες όπως πολυελαίους, ελαιογραφίες, χειροτεχνήματα, περίπλοκα ασημένια κεντήματα και βελούδινα χαλιά με αρκετό χώρο ώστε να περιλαμβάνει μίνι ντουλάπι, βιβλιοθήκη και σαλόνι.Οι περισσότερες καμπίνες έχουν δύο μονά κρεβάτια, εκτός από τις καμπίνες Super Deluxe, εξοπλισμένες με queen-size κρεβάτια.Λειτουργώντας μεταξύ Σεπτεμβρίου και Απριλίου κάθε έτους, το οκταήμερο δρομολόγιο ξεκινά από την πρωτεύουσα του Δελχί πριν κατευθυνθεί στη βορειοδυτική Ινδία, όπου περιμένουν ιστορικά οχυρά, παλάτια, παζάρια, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μεγάλα εθνικά πάρκα.Οι στάσεις σε Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur και πολλά άλλα διασφαλίζουν ότι οι επιβάτες έχουν χρόνο να εξερευνήσουν την ιστορία και την κληρονομιά της περιοχής.Πρόκειται για αργά ταξίδια και καθηλωτικές εμπειρίες, προσφέροντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να εντοπίσουν τίγρεις στο Εθνικό Πάρκο Ranthambore, να απολαύσουν το βασιλικό παλάτι της πόλης Udaipur, να απολαύσουν ηλιοβασιλέματα στους αμμόλοφους έξω από το Jaisalmer και να εξερευνήσουν το Εθνικό Πάρκο Keoladeo.Πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα, το τρένο κάνει μια τελευταία στάση στην Άγκρα, όπου βρίσκεται το Ταζ Μαχάλ.Το τρένο βρίσκεται σε αναμονή από τον Μάρτιο του 2020 λόγω του Covid-19, αλλά έχει προγραμματιστεί για μεγάλη ανακαίνιση τον Μάιο του 2022, και θα ακολουθήσει τακτική λειτουργία έως τον Σεπτέμβριο του 2022.Δασικός Σιδηρόδρομος Alishan, Κεντρική ΤαϊβάνΟ ιστορικός σιδηρόδρομος Alishan Forest Railway της Ταϊβάν ταξιδεύει στον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό του νησιού.ευγενική παραχώρηση Liao Yuan-chiaoΤα σιδηροδρομικά ταξίδια είναι εδώ και πολύ καιρό μια τηλεκάρτα στην Ταϊβάν, όπου φιλοξενείται ένας εκπληκτικός συνδυασμός τοπίων δάσους, βουνού και ωκεανού.Μία από τις πιο όμορφες διαδρομές είναι ο δασικός σιδηρόδρομος Alishan, μια γραμμή παλιάς αιώνα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη βιομηχανία υλοτομίας, αλλά ξεκίνησε ξανά ως τουριστική εμπειρία το 1933.Οι ιστορικές ατμομηχανές ντίζελ τρέχουν 44 μίλια από την πόλη Chiayi στην κεντρική Ταϊβάν στα βουνά Alishan, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ μέχρι τον σταθμό Chushan, τον υψηλότερο σταθμό στην Ταϊβάν.Κατά τη διάρκεια του τρίωρου ταξιδιού, οι επιβάτες θα περάσουν μέσα από περισσότερες από 50 σήραγγες, 75 γέφυρες και ποικίλα φυσικά πετράδια, από ποτάμια και καταρράκτες μέχρι πυκνά κυπαρισσια δάση και ομιχλώδεις βουνοκορφές.Είναι επίσης αγαπημένο στους λάτρεις των τρένων, οι οποίοι επαινούν την εντυπωσιακή διαδρομή διαδρομής της γραμμής, η οποία ουσιαστικά ανοίγει το βουνό για να ανέβει στις απότομες κλίσεις.Σε αντίθεση με ορισμένα ταξίδια με τρένο, οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται ανεξάρτητα για παρακάμψεις -- σκεφτείτε μικρές πεζοπορίες σε ένα παρατηρητήριο, μια επίσκεψη σε μια φυτεία τσαγιού oolong ή ένα πικνίκ δίπλα στη λίμνη.The Vietage, ΒιετνάμΤο Vietage μεταφέρει μόλις 12 επιβάτες σε ένα ταξίδι έξι ωρών μέσω του Κεντρικού Βιετνάμ.Το VietageΟι ταξιδιώτες μπορεί να έχουν ακούσει για το Reunification Express στο Βιετνάμ -- μια σύνδεση 1.000 μιλίων που συνδέει την πόλη Χο Τσι Μινχ στα νότια με το Ανόι στα βόρεια.Αυτό που λείπει από το ταξίδι των 30 ωρών σε ανέσεις και πολυτέλειες, το αναπληρώνει σε σκηνικό, περνώντας από το πέρασμα Hai Van, τις παραλίες της Lang Co και τους σχεδόν πανταχού παρόντες ορυζώνες.Αλλά αυτή η ξεκούραστη βόλτα δεν είναι για όλους. Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μια πιο άνετη εμπειρία, το The Vietage προσφέρει μια έντονη αντίθεση -- και μια τιμή που ταιριάζει στα 350 $ ανά άτομο για μια διαδρομή.Ξεκινώντας από τα Anantara Hotels το 2020, η εξάωρη διαδρομή με το τρένο δεν μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες μέσω του Κεντρικού Βιετνάμ μεταξύ Da Nang και Quy Nhon, πρώην έδρα του Βασιλείου των Τσαμ.Το τοπίο είναι τόσο γαλήνιο όσο και καταπράσινο: νεροβούβαλοι βόσκουν σε ορθάνοιχτα χωράφια, ταπεινά χωριά περνούν δίπλα και απίθανα καταπράσινα χωράφια ζητάνε να φωτογραφηθούν.Επί του σκάφους, μαρμάρινα τραπέζια, οθόνες από μπαστούνι και ιδιωτικοί θάλαμοι παραπέμπουν στον ρομαντισμό των vintage σιδηροδρομικών ταξιδιών.Τα εισιτήρια περιλαμβάνουν επίσης ένα δωρεάν γαλλικό γεύμα τριών πιάτων με βιετναμέζικες επιρροές, κρασί και μπύρα ελεύθερης ροής, καθώς και μασάζ κεφαλιού και ώμων.edition.cnn.comsidirodromikanea.blogspot.com/