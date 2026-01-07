2026-01-07 14:08:57

Ένα επερχόμενο arcade παιχνίδι από την Undercoders, όπου μπορείτε να γυρίσετε, να ξεγελάσετε και να συντρίψετε το τρένο σας σε μια γρήγορη, εκτός σιδηροδρόμων βόλτα.80.lv/articlesΤο παιχνίδι είναι μια ζωντανή ιαπωνική δυστοπία, όπου οι παίκτες ξεκινούν μια πυρετώδη αποστολή με στόχο να νικήσουν μια ύποπτη εταιρεία, μαζί με μια ζωντανή ομάδα απόκληρων.Το τρένο ταξιδεύει σε ποικίλες τοποθεσίες, από sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ