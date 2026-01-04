2026-01-04 21:28:24
Φωτογραφία για Το πρώτο τρένο υδρογόνου της Ινδίας θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιανουαρίου 2026
Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Ινδικών Σιδηροδρόμων πρόκειται να προστεθεί μετά τις 20 Ιανουαρίου 2026. Το πρώτο τρένο υδρογόνου της χώρας αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί στη διαδρομή Jind-Sonipat. Αυτό το τρένο δεν είναι μόνο ένα θαύμα της ινδικής μηχανικής, αλλά θα αποδειχθεί και ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το περιβάλλον.timesbull.comΟμάδες ειδικών από την RDSO με έδρα το Λάκναου
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Γιώργο Παπαδάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Γρηγοριάδη στον Γιώργο Παπαδάκη
Δήλωση του προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήλωση του προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού, για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
Τρένο αντί αεροπλάνου: Οι συνδέσεις του 2026 αλλάζουν τις μετακινήσεις στην Ευρώπη
Σε φωτογραφίες: Το πρώτο εμπορικό τρένο Κίνας-Ευρώπης ξεκινά από τη νοτιοδυτική Κίνα το 2026
Σε φωτογραφίες: Το πρώτο εμπορικό τρένο Κίνας-Ευρώπης ξεκινά από τη νοτιοδυτική Κίνα το 2026
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1
Η τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης
Αντίο Γιώργο Παπαδάκη – Ο άνθρωπος που έγινε συνήθεια ζωής
Αντίο Γιώργο Παπαδάκη – Ο άνθρωπος που έγινε συνήθεια ζωής