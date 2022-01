VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ROBERTO SORIN / SHUTTERSTOCK.COM)Τα ταξίδια με τρένο ήταν κάποτε τόσο συνηθισμένα όσο οι εμπορικές πτήσεις είναι σήμερα. Ενώ οι προτιμώμενοι τρόποι μεταφοράς έχουν προσαρμοστεί με τα χρόνια, πολλοί εξακολουθούν να προτιμούν την εμπειρία που προσφέρει η ακτοπλοΐα κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, αποδεχόμενοι την περιστασιακή κίνηση ως μέρος της γοητείας και απολαμβάνοντας το τοπίο γύρω τους.ΚΛΕΪΤΟΝ ΜΑΚΚΙΜΠΙΝΟι συγγραφείς μας έχουν μοιραστεί τις αγαπημένες τους εμπειρίες σιδηροδρομικών μεταφορών και σας ενθαρρύνουμε να προσθέσετε ένα από αυτά τα υπέροχα ταξίδια στη λίστα σας για το 2022.Είτε προτιμάτε μια σύντομη ωριαία εκδρομή είτε ένα διηπειρωτικό ταξίδι, ορίστε μερικά από τα αγαπημένα μας ταξίδια με τρένο που θα ζήσετε τον επόμενο χρόνο.CHANTAL DE BRUIJNE / SHUTTERSTOCK.COMRockies To The Red Rocks (Ηνωμένες Πολιτείες)Διασχίστε τα απόκρημνα Βραχώδη Όρη από το Mile High City στη φυσική ομορφιά του Moab, την πύλη προς το Εθνικό Πάρκο Arches στη Γιούτα. Η Rocky Mountaineer, μια καναδική σιδηροδρομική εταιρεία γνωστή για την παρουσίαση των Καναδικών Βραχωδών Ορέων στους επιβάτες της, μόλις άνοιξε την πρώτη της γραμμή στις ΗΠΑ το 2021. Αυτή η μοναδική εμπειρία τρένου διασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε ούτε δευτερόλεπτο εκπληκτικού σκηνικού, καθώς το τρένο ταξιδεύει μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρα.Αυτό επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν τις τοποθεσίες με τα πόδια και να απλώνονται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κάθε βράδυ. Αυτό είναι το τέλειο ταξίδι για εκείνους που μπορεί να είναι επιφυλακτικοί από τα στενά μέρη που τόσο συχνά συνδέονται με τα σιδηροδρομικά ταξίδια. Απολαύστε μια πολυτελή βόλτα με το τρένο σε μια από τις πιο όμορφες διαδρομές στις ΗΠΑ !ROYAL GORGE ROUTE RAILROADRoyal Gorge Route Railroad (Ηνωμένες Πολιτείες)Όσο βρίσκεστε στο Κολοράντο, μην χάσετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε κατά μήκος μιας άλλης εκπληκτικής διαδρομής κατά μήκος του σιδηροδρόμου Royal Gorge Route.Αυτό το ταξίδι θα σας μεταφέρει κατά μήκος του ελικοειδή ποταμού Αρκάνσας καθώς περνά μέσα από το φαράγγι που σχηματίζεται από τα Βραχώδη Όρη.Απολαύστε το ταξίδι απολαμβάνοντας ένα νόστιμο γεύμα, αλλά αφιερώστε χρόνο για να αναπνεύσετε τον καθαρό αέρα και από το υπαίθριο αυτοκίνητο.Αυτή η σύντομη ημερήσια εκδρομή στα βουνά μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το ταξίδι καθώς και για 10 άλλες vintage βόλτες με τρένο στις ΗΠΑ που μπορεί να είναι απλώς η εκδρομή που ψάχνετε.ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΙΑΓΑΡΑ, ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JAVEN / SHUTTERSTOCK.COM)Classic Canada Coast to Coast (Καναδάς)Η Βόρεια Αμερική είναι ώριμη με σιδηροδρομικές περιπέτειες και έχουμε μοιραστεί 10 γραφικά ταξίδια με τρένο σε όλη την ήπειρο για να τα προσθέσετε στη λίστα σας.Το κλασικό ταξίδι της Amtrak Canada Coast to Coast βρίσκεται στην κορυφή της προσωπικής μου λίστας και ανυπομονώ να κάνω μια μέρα αυτό το μακρύ ταξίδι με την οικογένειά μου.Διασχίστε το μεγάλο έθνος του Καναδά από το Χάλιφαξ στο Βανκούβερ, ζώντας στη διαδρομή εκπληκτικά τοπία και διαφωτιστική ιστορία. Το πλήρες ταξίδι — συμπεριλαμβανομένων των στάσεων — διαρκεί 16 ημέρες, οπότε ξεκινήστε να προγραμματίζετε το ταξίδι σας σύντομα!GLENFINNAN VIADUCT, ΣΚΩΤΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FOTORATH / SHUTTERSTOCK.COM)Royal Scotsman (Σκωτία)Ζήστε την εμπειρία της εξοχής της Σκωτίας από την άνεση της δικής σας σουίτας με ξύλινη επένδυση, πιείτε και απολαύστε τη διαδρομή σας μέσα από το αυτοκίνητο της τραπεζαρίας τους ή περιποιηθείτε τον εαυτό σας στο σπα του σκάφους.Με πολλά δρομολόγια για να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένων των Scotland's Classic Splendours και Taste Of The Highlands, υπάρχουν επιλογές για όλους.Ξεκινήστε τον προγραμματισμό σας σύντομα καθώς έχουν ήδη κρατηθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2022! Μάθετε περισσότερα για αυτό το πολυτελές σκωτσέζικο τρένο που προσφέρει γευσιγνωσίες ουίσκι, περιηγήσεις στο κάστρο και πολλά άλλα .ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESSVenice Simplon-Orient-Express (Ευρώπη)Το Orient Express έχει απαθανατιστεί στην οθόνη και στα έντυπα με τα χρόνια — ένα όνομα που προσωποποιεί τα ευρωπαϊκά ταξίδια από τις αρχές του 20ου αιώνα.Η αρχική γραμμή μειώθηκε σταθερά σε μήκος με την πάροδο των ετών μέχρι που τελικά σταμάτησε να λειτουργεί το 2009, μετά από περισσότερα από 125 χρόνια λειτουργίας.Ωστόσο, χάρη στην Belmond μια μάρκα πολυτελών σιδηροδρόμων, τα όνειρά σας να ακολουθήσετε αυτή την παλιά παράδοση είναι ακόμα ζωντανά και καλά!Το Venice Simplon-Orient-Express ξεκίνησε τη λειτουργία του στη δεκαετία του '80, δίνοντας πνοή σε αυτό το ιστορικό ταξίδι.Κάντε ένα βήμα πίσω στο χρόνο και ζήστε την κομψότητα της ελίτ καθώς ταξιδεύετε στην Ευρώπη με άριστα ανακαινισμένα και διακοσμημένα πούλμαν. Μάθετε πώς είναι πραγματικά να οδηγείτε το εμβληματικό Orient Express σήμερα .ORIENT SILK ROAD EXPRESS (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: TERESA OTTO)Orient Silk Road Express (Κεντρική Ασία)Ακολουθήστε τα βήματα του Marco Polo καθώς διασχίζετε την κεντρική Ασία σιδηροδρομικώς. Οι διαδρομές ποικίλλουν ανάλογα με την εταιρεία και το πακέτο που θα επιλέξετε, αλλά δεν θα θέλετε να χάσετε την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό που βρίσκεται κατά μήκος αυτής της αρχαίας διαδρομής.Ταξίδι στην καρδιά της περιοχής όπου εμπορεύονταν αγαθά και αναμίχθηκαν ανατολικές και δυτικές φιλοσοφίες. Ακολουθούν 8 φανταστικές στάσεις κατά μήκος ενός πολυτελούς σιδηροδρομικού ταξιδιού στο Silk Road .BARBARA SZENTMARJAY / SHUTTERSTOCK.COMΥπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος (Ρωσία)Παρόμοια με το Orient Express, ο Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος προσαρμόστηκε και άλλαξε με την πάροδο των ετών, προσθέτοντας και ενημερώνοντας διαδρομές ανάλογα με τις ανάγκες.Εκτείνεται σε περισσότερα από 4000 μίλια και εκτείνεται από την Ευρώπη έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, αυτή η ιστορική διαδρομή θα σας μεταφέρει σε απόκρημνα βουνά, σε τεράστιες ερήμους και σε μεγάλες πόλεις από τη μια άκρη της Ρωσίας στην άλλη.Το ταξίδι σας μπορεί να σας μεταφέρει ακόμη και στη Μογγολία, την Κίνα, ακόμη και τη Βόρεια Κορέα χρησιμοποιώντας διάφορες συνδέσεις στην πορεία, συνδέοντας το Πεκίνο με τη Μόσχα. Σκεφτείτε αυτές τις 7 εξαιρετικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας στον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο .ROVOS RAIL TOURSRovos Rail (Νότια Αφρική)Αποτελώντας παράδειγμα της «κατηγορίας» των ταξιδιών πρώτης θέσης, το Rovos Rail μεταφέρει τους αναβάτες του στη Νότια Αφρική στον ίδιο τον γύρο της πολυτέλειας.Περάστε το χρόνο σας απολαμβάνοντας τα όμορφα τοπία καθώς περνούν. Απολαύστε ένα περιστρεφόμενο μενού κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο τρένο, δοκιμάζοντας τοπικά πιάτα και αφιερώστε χρόνο για να ξεκινήσετε τις διάφορες περιπέτειες με μια ξενάγηση. Διαβάστε περισσότερα για το πώς να απολαύσετε μια φανταστική εμπειρία στο Rovos Rail: το Orient Express της Νότιας Αφρικής .TRANZALPINE ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΑΛΠΕΙΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: YUKIKITSUNEPHOTO / SHUTTERSTOCK)TranzAlpine (Νέα Ζηλανδία)Όταν βρεθείτε στη συνέχεια στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, δεν θα θέλετε να χάσετε τη γαλήνια ομορφιά των Νότιων Άλπεων/Kā Tiritiri o te Moana.Και τι καλύτερος τρόπος για να ζήσετε το μεγαλείο τους από το τρένο από το Κράιστσερτς στο Γκρέιμουθ. Μία από τις τρεις μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν τη χώρα, μπορείτε να διασχίσετε το νησί σε περίπου τέσσερις ώρες, αφήνοντας τα μάτια σας ελεύθερα να αγκαλιάσουν τη φυσική ομορφιά που αφθονεί. Να γιατί αυτό είναι ένα εκπληκτικό ταξίδι με τρένο που πρέπει να ζήσετε στη Νέα Ζηλανδία .ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NEALE BAYLISSAurora Australis (Αυστραλία)Η γραμμή Aurora Australis βγάζει τους αναβάτες από τον Κεντρικό Σταθμό του Σίδνεϊ και στη συνέχεια τους επιστρέφει στο ίδιο μέρος.Η κυκλική διαδρομή διασφαλίζει ότι οι αναβάτες δεν χρειάζεται να βρουν επιπλέον μεταφορικό μέσο για να επιστρέψουν εκεί που ξεκίνησαν.Για άλλη μια φορά, υπάρχουν πολλά ταξίδια για να διαλέξετε ανάλογα με τις τοποθεσίες που αναζητάτε. Διαβάστε περισσότερα για το Aurora Australis και άλλες βόλτες με τρένα vintage σε όλη την Αυστραλία .GAIL JOHNSON / SHUTTERSTOCK.COMΕξερεύνηση των Άνδεων (Περού)Το Andean Explorer οδηγεί τους αναβάτες σε νέα ύψη, κυριολεκτικά. Το τρένο μεταφέρει τους αναβάτες από την πρωτεύουσα του Κούσκο στη λίμνη Τιτικάκα και πέρα: Και οι δύο τοποθεσίες βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 11.000 πόδια.Ακόμη και η Arequipa, το άλλο άκρο της γραμμής, έχει ύψος πάνω από ένα μίλι. Ετοιμαστείτε για την αλλαγή στο υψόμετρο και την πιθανή ασθένεια που συνοδεύει, αλλά μπορεί να διαπιστώσετε ότι μια βόλτα με το τρένο μέσα από τις κορυφές είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε στο επόμενο συναρπαστικό ταξίδι σας. Σκεφτείτε τον εξερευνητή των Άνδεων ή μια από τις άλλες πιο πολυτελείς διαδρομές με τρένο στον κόσμο .Είτε δεν έχετε πατήσει ποτέ το πόδι σας σε τρένο είτε έχετε ένα τιμητικό καπέλο μηχανικού από συχνά ταξίδια, το 2022 είναι η χρονιά για να μεταφέρετε ένα από αυτά τα ταξίδια στη λίστα με τις υποχρεώσεις σας και να αρχίσετε να σχεδιάζετε.Το ταξίδι με τρένο μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής απόστασης από τα αεροπορικά ταξίδια, ειδικά σε ένα μικρότερο τρένο υψηλής ποιότητας.travelawaits.comsidirodromikanea.blogspot.com