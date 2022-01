Για τρίτη φορά η Pfizer και η BioNTech συνεργάζονται για την παρασκευή ενός εμβολίου τεχνολογίας mRNA κατά του έρπητα ζωστήρα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Άλμπερτ Μπουρλά.Οι κλινικές μελέτες αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2022 γι’ αυτή την ιδιαίτερα οδυνηρή για όσους την περνούν ασθένεια.Ο έρπης ζωστήρ εμφανίζεται σε έναν στους 3 ανθρώπους στις ΗΠΑ.Pfizer και BioNTech έχουν ήδη συνεργαστεί με επιτυχία για την παρασκευή του εμβολίου της γρίπης αλλά και της COVID-19.Η Pfizer θα έχει το δικαίωμα να διανείμει το εμβόλιο σε όλο τον κόσμο εκτός από την Γερμανία, την Τουρκία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα δικαιώματα έχει η BioNTech.Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από τον ιό της ανεμοβλογιάς-ζωστήρα, δηλαδή τον ίδιο ιό που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Αφότου περάσετε την ανεμεβλογιά, ο ιός βρίσκεται ανενεργός στο νευρικό ιστό κοντά στο νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο. Χρόνια αργότερα, ο ιός μπορεί να επανενεργοποιηθεί ως έρπης ζωστήρας.

Pfizer is committed to advancing cutting-edge science, including novel mRNA technology. We have proudly entered a third mRNA #vaccine collaboration with @BioNTech_Group to discover and develop an mRNA-based vaccine for #shingles: https://t.co/Q7MxeRyf29

themaygeias

— Albert Bourla (@AlbertBourla) January 5, 2022Διαβάστε ό,τι σας ενδιαφέρει για την Υγεία, ΕΔΩ