Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την αποζημίωση των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων και τη συνέχιση της διάθεσης τους από τα φαρμακεία μας (πατήστε εδώ), το Υπουργείο προχώρησε στην τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ώστε να συμπεριληφθεί και το τετραδύναμο εμβόλιο της εταιρείας GSK (fluarix tetra) στα διαθέσιμα προς συνταγογράφηση και διενέργεια αντιγριπικά εμβόλια.

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή αφορά μόνο την τρέχουσα αντιγριπική περίοδο (2025-2026) και από τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμα μόνο τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Επισυνάπτεται το τροποποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2025- 2026.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

