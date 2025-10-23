2025-10-23 17:09:58
Φωτογραφία για Τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων- Συμπεριλαμβάνεται και το τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την αποζημίωση των τετραδύναμων αντιγριπικών εμβολίων και τη συνέχιση της διάθεσης τους από τα φαρμακεία μας (πατήστε εδώ), το Υπουργείο προχώρησε στην τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων ώστε να συμπεριληφθεί και το τετραδύναμο εμβόλιο της εταιρείας GSK (fluarix tetra) στα διαθέσιμα προς συνταγογράφηση και διενέργεια αντιγριπικά εμβόλια. 

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή αφορά μόνο την τρέχουσα αντιγριπική περίοδο (2025-2026) και από τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμα μόνο τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 

Επισυνάπτεται το τροποποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2025- 2026. 

 

 

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο δρόμος προς την ετοιμότητα: Πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα. Η προειδοποίηση Απόστολου Τζιτζικώστα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο δρόμος προς την ετοιμότητα: Πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα. Η προειδοποίηση Απόστολου Τζιτζικώστα.
Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου… Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου… Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα ψηλά στη λίστα των ιθυνόντων της ΕΡΤ για την παρουσίαση του εθνικού τελικού
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
Χάος με τον αντιγριπικό εμβολιασμό 2025 - 2026: Tρεις οδηγίες, καμία σαφήνεια
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μ. Σαριδάκης .Ludwig Boltzmann ήταν ίσως ο μεγαλύτερος φυσικός του 19ου αιώνα
Μ. Σαριδάκης .Ludwig Boltzmann ήταν ίσως ο μεγαλύτερος φυσικός του 19ου αιώνα
Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Ανατροπή στο “Grand Hotel” – Εξετάζεται η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στη σειρά
Ανατροπή στο “Grand Hotel” – Εξετάζεται η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στη σειρά
Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο
Η Γερμανία βιώνει πρωτοφανή κρίση στα φαρμακεία: Κλείνουν το ένα μετά το άλλο