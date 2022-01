Οι ταραχές στο Καζακστάν έλαβαν τέλος και η κατάσταση είναι σταθερή, όπως και στους σιδηροδρόμους. Η σιδηροδρομική κίνηση αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά, είναι το μήνυμα της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Καζακστάν Temir Zholy (KTZ).Της Majorie van LeijenΑν και πάντα ισχυριζόταν ότι υπάρχει μικρή διακοπή στη ροή της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κυκλοφορίας μέσω της χώρας, επιβεβαίωσε αυτή τη σταθερότητα σε πολλές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες. Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου έγραψε: «Οι σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι παρέχουν σταθερή μεταφορά επιβατικών και εμπορευματικών τρένων. Στο δίκτυο της ΚΤΖ δεν υπάρχουν τρένα που να έχουν ακυρωθεί. Τα εμπορευματικά τρένα, συμπεριλαμβανομένων των τρένων, ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα, όπως και τα επιβατικά τρένα».Ζωτικός διάδρομοςΤο Καζακστάν είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες διέλευσης στον Νέο Δρόμο του Μεταξιού. Ο κύριος όγκος όλης της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης διέρχεται μέσω του κύριου διαδρόμου, ο οποίος οδηγεί από την Πολωνία στη Λευκορωσία, το Καζακστάν και τη Ρωσία στην Κίνα ή αντίστροφα. Ως εκ τούτου, η αναταραχή στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς άλλες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Κίνας παρέχουν μόνο πρόσθετη χωρητικότητα.Ωστόσο, το KTZ έσπευσε να ανακοινώσει ότι εκτός από κάποιες καθυστερήσεις, υπήρξε μικρή αναστάτωση στη διαδρομή. Στις 6 Ιανουαρίου, η εταιρεία είπε ότι 129 εμπορευματικά τρένα μπόρεσαν να περάσουν με κάποια καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, ενώ μια ενημέρωση στις 8 Ιανουαρίου δείχνει ότι δίνεται προτεραιότητα σε σημαντικά τμήματα του κλάδου. Η σιδηροδρομική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχουν ζημιές στη σιδηροδρομική υποδομή λόγω της πρόσφατης αναταραχής στη χώρα.Στρατηγικό φορτίο – άνθρακαςΣτην τελευταία του ενημέρωση, που έγινε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι το «στρατηγικά σημαντικό φορτίο – ο άνθρακας – παραδίδεται στους καταναλωτές χωρίς διακοπή». Η μεταφορά κοινωνικά σημαντικού φορτίου βρίσκεται υπό ειδικό έλεγχο στο KTZ, αν και πρόκειται περισσότερο για τοπική αποστολή παρά για αποστολή του New Silk Road.Για τη διεθνή κοινότητα, η εταιρεία μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η ασφάλεια στους σιδηροδρόμους είναι εγγυημένη. Σύμφωνα με τον Norlan Bagibayev, εκπρόσωπο της ΕΕ για το KTZ, δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό. «Θυμηθείτε ότι το Καζακστάν, ως η γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και ένα σημαντικό τμήμα του έργου Silk Road and Belt and Road, είναι το σοβαρό αντικείμενο συμφερόντων διαφορετικών παγκόσμιων οικονομιών. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχείτε για τα έργα και τις επενδύσεις σας», έγραψε στη σελίδα του στο Linkedin τη Δευτέρα.railfreight.comsidirodromikanea.blogspot.com