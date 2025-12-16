2025-12-16 17:24:07
Φωτογραφία για Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
Το 2024, ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικά ατυχήματα στην ΕΕ μειώθηκε σε 750, σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σύγκριση με το 2023 (841 θάνατοι).ec.europa.eu/Η μείωση του αριθμού των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές το 2024 ήρθε μετά από 2 συνεχόμενα έτη αυξήσεων. Μια πτωτική τάση παρατηρήθηκε από το 2014 έως το 2019, όταν ο αριθμός μειώθηκε κατά περίπου 22%, και μια ακόμη sidirodromikanea
