2025-12-28 19:14:48
Φωτογραφία για «Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
Σε νέες… «ράγες», φαίνεται να εισέρχεται η ανανέωση, ενίσχυση του μεταφορικού έργου μέσω του ελληνικού σιδηρόδρομου με το Δημόσιο να επιχειρεί να δώσει «ευρωπαϊκό χρώμα» στο εν λόγω μέσο, μέσω της νέας, μεγάλης, και με ριζικές αλλαγές, συμφωνίας με τη Hellenic Train. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.insider.gΕπί της ουσίας πρόκειται για μια «διπλή συμφωνία», με την πρώτη να αφορά στην αναθεώρηση της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tι ενδιαφέρον κρύβει το 2026;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άμεση συνδρομή της Hellenic Train σε ορειβάτες στην περιοχή Καλαβρύτων.
Άμεση συνδρομή της Hellenic Train σε ορειβάτες στην περιοχή Καλαβρύτων.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
«Στο Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία και “κάρφωσε” τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
«Στο Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία και “κάρφωσε” τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
Hellenic Train: 23 νέα τρένα και αποζημίωση του Δημοσίου έως και 1 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Αθώοι: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα δυνατή σειρά του MEGA;
Οι Αθώοι: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η νέα δυνατή σειρά του MEGA;
Survivor: Αυτή τη μέρα θα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Survivor: Αυτή τη μέρα θα κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Καρκίνος του μαστού: Νέο φάρμακο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής
Καρκίνος του μαστού: Νέο φάρμακο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής
«Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές και σε νέα μέρα»
«Φως στο Τούνελ: Έκτακτη επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη μέσα στις γιορτές και σε νέα μέρα»
Στολίστε τα Χριστούγεννα με Νομπελίστες Φυσικούς!
Στολίστε τα Χριστούγεννα με Νομπελίστες Φυσικούς!