Η Lenovo παρουσίασε στο CES 2022 τους νέους φορητούς υπολογιστές της σειράς ThinkBook, μια ολοκαίνουργια υποκατηγορία desktop καθώς και συνοδευτικά περιφερειακά, αξιοποιώντας κορυφαία υλικά, εξελιγμένες όσο και βιώσιμες σχεδιαστικές προτάσεις, καθώς και καινοτόμα χαρακτηριστικά, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας γενιάς Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Το εξαιρετικό, νέο ThinkBook Plus Gen 3 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην κατηγορία μια ultra-wide (υπερευρυγώνια) κυρίως οθόνη 17,3 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 21:10 καθώς και μια καινοτόμα δευτερεύουσα οθόνη 8 ιντσών, προσδίδοντας έτσι μια εντελώς νέα σημασία στο multitasking και απελευθερώνοντας πλήθος δυνατοτήτων.

Παράλληλα, η Lenovo με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει ένα εντελώς νέο σύνολο desktop προτάσεων. Η σειρά ThinkCentre neo προσφέρει στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις ένα ευρύτερο φάσμα υπολογιστικών λύσεων υψηλών επιδόσεων μέσα από εκπληκτικές τεχνολογικές εξελίξεις, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή διασυνδεδεμένων υβριδικών χώρων εργασίας.

Επιπλέον, η ανανεωμένη έκδοση του ThinkBook 13x Gen 2 μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά το ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat (Επιφάνεια Ασύρματης Φόρτισης Πολλαπλών Συσκευών), προσφέροντας ασύρματη φόρτιση για το laptop χάρη στη λειτουργία Power by Contact (Ενέργεια Μέσω Επαφής) καθώς και σε συμβατές φορητές συσκευές, μέσω ενός φορτιστή Qi. Το ThinkBook 14 Gen 4+ i καθώς και το νέο ThinkBook 16 Gen 4+ i χαρακτηρίζονται από λεπτότερο σχεδιασμό, οθόνες με αναλογία διαστάσεων 16:10, μεγαλύτερα γυάλινα touchpads, έξυπνους αισθητήρες και ακόμη εξυπνότερα χαρακτηριστικά. Η νέα γενιά προσωπικών υπολογιστών βασίζεται σε επεξεργαστές Intel Core 12ης γενιάς, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των Windows 11. Η Lenovo πλαισιώνει το σύνολο των προτάσεών της με νέα περιφερειακά και αξεσουάρ, μεταξύ των οποίων μια πρακτική θήκη μεταφοράς, αλλά και μια σειρά από ποντίκια.

Remaining Time-0:00FullscreenMuteΠαραγωγικότητα σε Διπλή Οθόνη

Προκειμένου να μεγαλώσει η έκταση της οθόνης, για αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, κανονικά απαιτείται η σύνδεση δεύτερης οθόνης, η οποία συνήθως δεν είναι φορητή. Το ThinkBook Plus Gen 3 αλλάζει τα δεδομένα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έναν φορητό υπολογιστή με κυρίως οθόνη 17,3 ιντσών και ενσωματωμένη δευτερεύουσα έγχρωμη οθόνη LCD, 8 ιντσών. Η παράλληλη εκτέλεση διαφόρων εργασιών έχει καταστεί η νέα νόρμα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα, όμως συχνά απαιτούνται πολλαπλές συσκευές και μεγαλύτερος χώρος εργασίας. Πλέον, με το ThinkBook Plus Gen 3 αυτός ο χώρος εργασίας καθίσταται φορητός. Η υπερευρυγώνια κυρίως οθόνη, με αναλογία διαστάσεων 21:10 προσφέρει από μόνη της περισσότερο χώρο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που εισάγουν τα Windows 11, όμως η προσθήκη μιας δεύτερης οθόνης με λειτουργίες αφής καθώς και ενσωματωμένη ψηφιακή γραφίδα, ξεδιπλώνει νέες παραγωγικές προοπτικές:

Τα application sub tools μπορούν να προβάλλονται στη δεύτερη οθόνη, απελευθερώνοντας χώρο στην κυρίως οθόνη για δημιουργία

Δυναμικότερη συνεργασία, αξιοποιώντας το σύνολο της κυρίως οθόνης για τηλεδιασκέψεις, με το παράθυρο ανταλλαγής μηνυμάτων να εμφανίζεται στη δεύτερη οθόνη ή με τη λειτουργία notepad, ώστε να κρατά κανίς σημειώσεις στη διάρκεια των συσκέψεων

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια σχεδιασμού για την επεξεργασία ή βελτίωση εικόνων

Η λειτουργία “waterfall” (καταρράκτη) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την επεξεργασία αρχείων, καθώς οι αρχικές σελίδες μπορούν να εκτείνονται από την κυρίως στη δεύτερη οθόνη

Η λειτουργία “Magic Launcher” προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης των εικονιδίων συχνά χρησιμοποιούμενων εφαρμογών στη δεύτερη οθόνη, για γρήγορη πρόσβαση

Η λειτουργία calculator καθιστά την περιήγηση σε λογιστικά φύλλα ή χρηματοοικονομικές εφαρμογές πανεύκολη, ενώ η δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εφαρμογών μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε ο calculator να ενεργοποιείται παράλληλα με το άνοιγμα ενός λογιστικού φύλλου, για παράδειγμα

Η λειτουργία smartphone mirroring στη δεύτερη οθόνη βελτιώνει τον παράλληλο χειρισμό και τη συνεργασία πολλαπλών συσκευών.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και σχεδιασμού, το ThinkBook Plus Gen 3 είναι ένα laptop υψηλών επιδόσεων. Βασισμένο στους επεξεργαστές 12ης γενιάς Intel Core H-Series, με δυνατότητα τοποθέτησης έως και 32GB LPDDR5 και έως 2ΤΒ SSD, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε άφθονη υπολογιστική ισχύ. Το ThinkBook Plus Gen 3 διαθέτει επίσης:

Οθόνη διαστάσεων 21:10, ανάλυση 3072x1440 στα 120Ηz, φωτεινότητα έως 400nits και 90% αναλογία οθόνης προς σασί, μ υποστήριξη Dolby Vision και Low Blue Light (Χαμηλό Μπλε Φως) με πιστοποίηση TÜV Rheinland EyeSafe

Δεύτερη γυάλινη οθόνη LCD 8 ιντσών, με ανάλυση 800x1280 και ενσωματωμένη ψηφιακή γραφίδα

“Smart Power button” Ευφυές πλήκτρο λειτουργίας με ενσωματωμένο Αναγνώστη Δακτυλικού Αποτυπώματος

Υπέρυθρη Κάμερα FHD με απτό κλείστρο προστασίας της ιδιωτικότητας

Σύστημα Ηχείων Dolby Atmos αναπτυγμένο από τη Harman/Kardon

Wi-Fi 6E για γρήγορη και σταθερή συνδεσιμότητα

Πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού και γυάλινο Click Pad

To ThinkCentre neo Εμπνέει μια Νέα Γενιά

Σε επίπεδο απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας τους, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις έχουν δεχτεί ισχυρότατο πλήγμα από την πανδημία. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με προκλήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στην ταχύτητα με την οποία συντελείται η ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση σε υβριδικά μοντέλα εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα κληθούν να υιοθετήσουν στρατηγικές που θα δίνουν προτεραιότητα στο ψηφιακό μοντέλο, προκειμένου να προσδώσουν στις υπηρεσίες τους μακροπρόθεσμη αξία. Στη Lenovo πιστεύουμε ακράδαντα πως, μέσα από την αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας, την ενίσχυση της συνεργασίας και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων αποδοτικότητας μέσω της βιωσιμότητας, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα της παγκόσμιας ανάκαμψης. Η Lenovo αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της και αναλύει τις επισημάνσεις τους, ούτως ώστε να αναπτύξει μια σειρά προϊόντων που θα βοηθήσουν χρήστες και επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν με έξυπνο τρόπο αυτή τη μετάβαση.

Οι desktop (σταθεροί) υπολογιστές συχνά είναι καταλληλότεροι για συγκεκριμένες εργασίες ή λειτουργίες στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Η παραγωγικότητα μπορεί να βελτιωθεί, ιδίως ως προς τις εφαρμογές γραφικών με υψηλές απαιτήσεις ή μεγάλες σειρές δεδομένων, ενώ οι επιλογές σύνθεσης επιτρέπουν τη δημιουργία άνετου περιβάλλοντος εργασίας. Οι σταθεροί υπολογιστές μπορούν να αποτελέσουν μια εξυπνότερη επένδυση σε επίπεδο περιορισμού των δαπανών, καθώς προσφέρουν χαμηλότερο κόστος απόκτησης, καθώς και απλούστερη συντήρηση και διαχείριση.

Η σειρά ThinkCentre neo προσφέρει κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό για μια σύγχρονη εμφάνιση, με νέα απόχρωση terrazzo και ποιοτικό φινίρισμα. Οι επιλογές συνδεσιμότητας και ευφυέστερων εμπειριών διαδικτυακής συνεργασίας ανοίγουν παράθυρο στο μέλλον. Μέσω του ThinkShield ενισχύεται η ασφάλεια, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι δεσμεύσεις μας ως προς τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας, μέσα από τη χρήση-για πρώτη φορά- πλαστικού στις συσκευασίες μας, αλλά και με την αξιοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, απαλλαγμένων από χρωστικές ουσίες. Σήμερα, ανακοινώνουμε τρία μοντέλα στη σειρά neo, όλα βασισμένα σε επεξεργαστές 12ης γενιάς Intel Core: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre 50s και ThinkCentre neo 30a 24.

Το ThinkCentre neo 70t διαθέτει πύργο πλήρων διαστάσεων, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες δημιουργών περιεχομένου υψηλών απαιτήσεων και, γενικά, κάθε χρήστη που καλείται να διαχειριστεί σύνθετα έργα. Διατίθεται με έως και 128GB μνήμης DDR5, κάρτες γραφικών της NVIDIA έως και την RTX 3060 Ti με πιστοποίηση NVIDIA Studio και αποθηκευτικά μέσα 2ΤB HDD/1TB SSD προκειμένου να εκτελούνται παράλληλες εργασίες χωρίς καμία καθυστέρηση. Η μετάβαση σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας είναι ευκολότερη από ποτέ χάρη στην τεχνολογία Smart Cable, με την οποία συνδέονται αυτόματα δύο συσκευές, ενώ ταυτόχρονα ο χειρισμός τους γίνεται μέσω μίας οθόνης. Αξιοποιώντας τη λειτουργία Smart Storage του neo 70t, είναι απλούστατη η αυτόματη και ασφαλής αποθήκευση αντιγράφων των δεδομένων, καθώς και η πρόσβαση σε αυτά μέσω πολλαπλών συσκευών.

Το ThinkCentre neo 50s είναι ένας σταθερός υπολογιστής μικρότερων διαστάσεων, σχεδιασμένος έτσι ώστε να προσφέρει υψηλές επιδόσεις και εξοικονόμηση χώρου, χάρη στο σχεδιασμό των 7,4 λίτρων. Διαθέτει πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης EPEAT Gold, καθώς και Intelligent Cooling Engine 5.0, στοιχεία που διασφαλίζουν ότι ο υπολογιστής λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης. Τα Ultra-Low Noise (ULN) επίπεδα θορύβου, η συσκευασία από ανακυκλωμένο πλαστικό, καθώς και οι πρώτες ύλες απαλλαγμένες από χρωστικές υπόσχονται αθόρυβες επιδόσεις με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το ThinkCentre neo 30a 24 είναι ένας σταθερός υπολογιστής all-in-one (AIO), εφοδιασμένος με οθόνη 23,8 ιντσών FHD, αναλογίες διαστάσεων 16:9 με Ευρεία Γωνία Θέασης (Wide Viewing Angle), σύστημα ηχείων από τη Harman και ανασυρόμενη κάμερα. Σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει ένα άκρως παραγωγικό σύστημα AIO και μια ευφυέστερη εμπειρία τηλεδιάσκεψης, το neo 30a 24 Gen 3 περιλαμβάνει σύστημα Διαχείρισης Συσκέψεων (AI Meeting Manager) το οποίο προσφέρει λειτουργίες Μετάφρασης σε Πραγματικό Χρόνο, Μετατροπής Φωνής σε Κείμενο, Υποτίτλων, Επεξεργαστή Σημειώσεων Διάσκεψης, καθώς και Φωνητική Αλληλεπίδραση με την Amazon Alexa, για εμπειρίες τηλεδιάσκεψης βγαλμένες από το μέλλον. Η λειτουργία Smart Appearance της Lenovo ενισχύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και θολώνει το χώρο πίσω από τους συμμετέχοντες, για τηλεδιασκέψεις επαγγελματικού επιπέδου.

Νέα Σχέδια, Ανώτερες Εμπειρίες

Η σειρά ThinkBook ανέκαθεν σχεδιαζόταν έχοντας στο επίκεντρο τον τελικό χρήστη. Οι νέες προτάσεις της Lenovo παραμένουν πιστές σε αυτή την αρχή, προσφέροντας κρυστάλλινες οθόνες με υψηλές συχνότητες ανανέωσης και κορυφαίες αναλογίες οθόνης προς σασί, λεπτότατο σχεδιασμό και ευφυέστερες λειτουργίες.

Το ThinkBook 13x Gen 2 είναι ένα εξαιρετικά λεπτό (12,9mm) και ελαφρύ (1,21 κιλά) κορυφαίο laptop από αλουμίνιο, βασισμένο στην πλατφόρμα Intel Evo και εφοδιασμένο με τους πλέον σύγχρονους επεξεργαστές Intel Core U-Series 12ης γενιάς. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, το 13x Gen 2 διαθέτει οθόνη 13,3 ιντσών, με πιστοποίηση EyeSafe, αναλογία διαστάσεων 16:10 και αναλογία οθόνης προς σασί η οποία υπερβαίνει το 91%, πληκτρολόγιο που καλύπτει ολόκληρο το εύρος του σασί και προαιρετική επιφάνεια αφής. Χάρη στη μπαταρία χωρητικότητας 56Whr καθώς και τους προηγμένους αισθητήρες φωτός, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα η φωτεινότητα της οθόνης, η αυτονομία παύει να αποτελεί λόγο ανησυχίας. (Βλ. παρακάτω για τα πλήρη χαρακτηριστικά του προϊόντος). Προαιρετικά προσφέρεται η ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat (Επιφάνεια Ασύρματης Φόρτισης Πολλαπλών Συσκευών), ικανή να παρέχει ασύρματη φόρτιση 65W μέσω της λειτουργίας Power by Contact καθώς και ενσωματωμένος φορτιστής Qi με δυνατότητα φόρτισης συμβατής φορητής συσκευής έως και 10W.

Τα ThinkBook 14 και 16 Gen 4+ i προσφέρουν ιδιαίτερα ευέλικτες επιλογές συνθέσεων, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα, από τις συνήθεις ανάγκες μέχρι και μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Όλα διαθέτουν λεπτότερο σχεδιασμό σε σχέση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς και περνούν σε αναλογία διαστάσεων 16:10 με μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν οθόνη των 14 ιντσών με ανάλυση 2880x1800 στα 90Hz καθώς και οθόνη των 16 ιντσών με ανάλυση 2560x1600 στα 120hz, με δυνατότητα ρύθμισης των χρωμάτων μέσω του hardware, ενώ και οι δύο περιπτώσεις μπορούν προαιρετικά να συνοδεύονται από κάρτες γραφικών RTX της NVIDIA. Η μεγαλύτερη γυάλινη επιφάνεια αφήσεις ενισχύει τη διαδραστική εμπειρία, ενώ το σύστημα ηχείων Dolby Atmos προσφέρει ήχο με μοναδική πιστότητα, τόσο για τηλεδιασκέψεις όσο και διασκέδαση. Οι προαιρετικές έξυπνες λειτουργίες, βασισμένες σε αισθητήρες, εστιάζουν στην ασφάλεια και τη συνεργασία:

Ο αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτισμού διαχειρίζεται την ενεργειακή απόδοση της οθόνης, προχωρώντας σε αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν ανά πάσα στιγμή

Ο αισθητήρας Time of Flight (ToF) συνεργάζεται με την υπέρυθρη κάμερα FHD προκειμένου να εντοπίζει την παρουσία του χρήστη, επιτρέποντας την ανέπαφη σύνδεση μέσω της λειτουργίας Windows Hello, κλείδωμα με την αποχώρηση, ακόμη και την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης και του οπίσθια φωτιζόμενου πληκτρολογίου.







Παράλληλα, η Lenovo ανακοινώνει μια σειρά από αξεσουάρ και περιφερειακά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να διευκολύνουν τις μεταβάσεις μεταξύ των διαφόρων χώρων εργασίας. Το ThinkBook Plus Gen 3 Sling Backpack είναι στιβαρό και κομψό, κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, εφοδιασμένο με μαλακό και ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου, για επιπλέον άνεση, ενώ διαθέτει κρυφές και ορατές θέσεις αποθήκευσης αντικειμένων. Καθώς το υβριδικό μοντέλο εργασίας εδραιώνεται, οι εύχρηστες συσκευές μεταφοράς εντολών έχουν εξελιχτεί σε βασικό εργαλείο για πολλούς. Το ThinkBook Rechargeable Mobile Mouse καθώς και το ThinkBook Rechargeable Performance Mouse προσφέρουν κορυφαίο και σταθερό σχεδιασμό, με δυνατότητα διπλής σύνδεσης μέσω Bluetooth ώστε να συνεργάζονται ταυτόχρονα με δύο διαφορετικές συσκευές, επαναφόρτιση μέσω θύρας USB-C καθώς και προσαρμοζόμενη ευαισθησία, έως 2400 DPI.

Στην υπηρεσία της Υβριδικής Εργασίας

Oι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν πως οι εργαζόμενοί τους διαθέτουν ό,τι χρειάζονται προκειμένου να είναι παραγωγικοί, ιδίως στις περιπτώσεις της απομακρυσμένης εργασίας. Πολλές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την πολυτέλεια να απασχολούν σε μόνιμη βάση ειδικό τμήμα IT και χρειάζονται υποστήριξη για την εγκατάσταση νέων συσκευών και τη μεταφορά των δεδομένων από τις υπάρχουσες συσκευές. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των κλήσεων για υποστήριξη μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, εφόσον η μετάβαση δεν ολοκληρωθεί σωστά.

freegr

To Easy Install είναι μια υπηρεσία εγκατάστασης ειδικά σχεδιασμένη για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω της οποίας η Lenovo θα παρέχει απομακρυσμένες και επιτόπου υπηρεσίες εγκατάστασης νέας τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν την υπηρεσία Lenovo Service ώστε να έχουν τη βεβαιότητα πως ο υλικός εξοπλισμός, τα περιφερειακά και το λογισμικό των εργαζομένων τους εγκαταστάθηκαν σωστά, ρυθμίστηκαν κατάλληλα, προσαρμόστηκαν και ελέγχθηκαν, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητα αλλά και την εμπειρία των εργαζομένων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Easy Install θα είναι διαθέσιμες στους πελάτες μέσω της μεθόδου αγοράς που προτιμούν οι ίδιοι, δηλαδή απευθείας από τη Lenovo ή τους Επίσημους Συνεργάτες της Lenovo. To Easy Install προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν απλό και οικονομικό τρόπο εγκατάστασης νέων συσκευών, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να διαθέτουν το χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους τους σε ζητήματα κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία τους.Freegr network blog- News about pc, technology.