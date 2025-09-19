2025-09-19 21:10:59

Η τεράστια τοξωτή οροφή του σταθμού είναι ένα μεταλλικό και γυάλινο περίβλημα που μοιάζει με ένα σχεδιαστικό στέγαστρο αυτοκινήτων. escape.com.auΥπάρχουν πέντε από αυτά τα τεράστια υπόστεγα, μήκους 341 μέτρων το καθένα και φωτισμένα από φυσικό φως που μπαίνει μέσα από την καμάρα-θολωτή οροφή του. Πολλοί σπουδαίοι αρχιτέκτονες έχουν θαυμάσει τον σταθμό και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ