Αν και πρόκειται για μάλλον ασυνήθιστο συνδυασμό, στην πράξη προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων.

Το ASUS ExpertCenter P500 είναι ένα desktop σύστημα που θέτει νέα στάνταρ και αποδεικνύει πώς μία καινοτόμος προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες λύσεις. Η σειρά ExpertCenter προορίζεται για επαγγελματίες – το λεγόμενο business κοινό – και το P500 είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το κομψό και συμπαγές mini tower του επιτρέπει να χωρά εύκολα σε κάθε επαγγελματικό χώρο.

Εντυπωσιακά καλή απόδοση

Το «αστέρι» του συστήματος είναι ο επεξεργαστής, με την ισχυρότερη επιλογή αν είναι ο Intel Core i7-1362H. Αν και αρχικά προοριζόταν για laptop, ο συγκεκριμένος αποδίδει άψογα και σε desktop. Στο άκουσμα mobile επεξεργαστών, οι περισσότεροι θεωρούν πως η απόδοσή τους θα είναι χειρότερη απ’ ό,τι εκείνη των desktop της ίδιας γενιάς. Έχετε αναρωτηθεί γιατί; Η απάντηση είναι απλή: περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας. Ο βασικός στόχος ενός επεξεργαστή σε ένα laptop, είναι η ισορροπία ανάμεσα στην καλή απόδοση και τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Τι γίνεται όμως όταν του επιτρέψουμε να καταναλώσει τη διπλάσια ενέργεια απ’ ό,τι σε ένα laptop; Καταλήγουμε με έναν φανταστικό επεξεργαστή που έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με εκείνον ενός desktop. Αυτό ισχύει και στο ASUS ExpertCenter P500. Ο «απελευθερωμένος» Intel Core i7-1362H έχει απόδοση εφάμιλλη με εκείνη των desktop Core i7 με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μη διακρίνουν καν διαφορές σε καθημερινές συνθήκες χρήσης. Το P500 έχει δύο υποδοχές μνήμης και υποστηρίζει έως και 64 GB RAM. Διαθέτει δύο υποδοχές SSD και αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και δίσκο HDD 3,5”.

Χαμηλότεροι λογαριασμοί, χαμηλότερος θόρυβος

Αν και η κατανάλωση είναι υψηλότερη απ’ ό,τι αν χρησιμοποιούταν σε ένα laptop, ο Intel Core i7-1362H έχει σημαντικά μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με αντίστοιχους desktop επεξεργαστές, οπότε και οι λογαριασμοί σας θα είναι χαμηλότεροι. Οι χαμηλότερη κατανάλωση θα έχει ως αποτέλεσμα και χαμηλότερες θερμοκρασίες δωματίου, άρα και μικρότερο φόρτο εργασίας για το air condition. Κι αν αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό για έναν οικιακό χρήστη με έναν υπολογιστή, μπορεί να κάνει τη διαφορά για μία επιχείρηση με αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες υπολογιστές.

ASUS Zenbook Duo: Η dual-screen επανάσταση του 2025

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο σύστημα ψύξης του ASUS ExpertCenter P500. Η θερμότητα που παράγεται στον επεξεργαστή μεταφέρεται μέσω αγωγών θερμότητας στον ανεμιστήρα στο πίσω τμήμα του κουτιού. Έτσι, ο ζεστός αέρας δεν παραμένει στο εσωτερικό του συστήματος, όπως συμβαίνει με τις συμβατικές ψύκτρες επεξεργαστών. Εν προκειμένω μάλιστα, ο ένας ανεμιστήρας κάνει τη δουλειά δύο. Χαμηλότερη κατανάλωση σημαίνει και μειωμένη παραγωγή θερμότητας, άρα μικρότερη ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα και λιγότερος θόρυβος. Σε έναν χώρο με μεγάλο αριθμό υπολογιστών, όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Είναι και φθηνότερο

Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως είναι η τιμή. Ο mobile Intel Core i7-1362H είναι φθηνότερος από τους αντίστοιχους desktop Intel Core i7 και ως εκ τούτου παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτό – αν και η τιμή του ExpertCenter P500 Mini Tower εξαρτάται και από άλλα υποσυστήματα. Το P500 διατίθεται με επιλογές επεξεργαστή mobile Core i5 και Core i3, οπότε όλα όσα αναφέραμε (απόδοση αντίστοιχη με εκείνη desktop επεξεργαστών, μειωμένη κατανάλωση, λιγότερος θόρυβος και χαμηλότερη τιμή) ισχύουν και για εκείνες.

Ασφάλεια και service επαγγελματικού επιπέδου

Το ExpertCenter P500 έρχεται με έναν μεγάλο αριθμό λύσεων σε επίπεδο software και hardware που ενοποιούνται υπό το πακέτο ASUS ExpertGuardian. Η στρατιωτική πιστοποίηση ανθεκτικότητας MIL STD-810H εγγυάται την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Το P500 έρχεται με τρία χρόνια εγγύησης με service στον χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη (Next Business Day On-site Service ή NBD OSS). Αν λοιπόν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ένας τεχνικός της ASUS θα επισκεφθεί τον χρήστη στον χώρο του και θα επιδιορθώσει τη συσκευή επί τόπου στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Ιδανική επιλογή για επαγγελματίες

Σε ό,τι αφορά το ExpertCenter P500 Mini Tower, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επιλογής που προσφέρει επιδόσεις εφάμιλλες desktop επεξεργαστών σε χαμηλότερη τιμή και επιλογής με ακόμα καλύτερη απόδοση στην ίδια τιμή. Και στις δύο περιπτώσεις, ο υπολογιστής θα είναι πιο αθόρυβος αλλά και πιο οικονομικός λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης απ’ ό,τι ένα τυπικό desktop, οπότε ως εκ τούτου θα αποτελεί ιδανική επιλογή για το επαγγελματικό κοινό. Μπορείτε να δείτε την πλήρη γκάμα business συσκευών της ASUS ΕΔΩ.

Σετ ποντίκι-πληκτρολόγιο ASUS U2000

Αν χρειάζεστε καλά περιφερειακά για το desktop σας, το σετ ποντίκι-πληκτρολόγιο ASUS U2000 συνιστά εξαίρετη επιλογή, με εργονομικό και άνετο design και αθόρυβη λειτουργία.

Το πληκτρολόγιο έχει πλήκτρα multimedia και πλήκτρο για άμεση αναστολή λειτουργίας, με το πλήκτρο Copilot να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες AI.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.