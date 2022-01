Μπορεί το Dancing with the Stars να μην βγήκε την προπερασμένη εβδομάδα στον αέρα λόγω Covid αλλά την προηγούμενη Παρασκευή επέστρεψε και πάλι στις οθόνες μας.

Οι υπεύθυνοι της εκπομπής έχουν αποφασίσει κάθε Παρασκευή να έχουν έναν guest παίκτη που θα μας δείχνει το ταλέντο του στον χορό. Είδαμε ήδη τον Νίκο Μουτσινά, που ήταν από τους πρώτους, που έδειξε τι μπορεί να κάνει στο χορό και ακολούθησαν πολλοί ακόμα.

Εννοείται ότι πρόσκληση για να βρεθούν στο Dancing with the Stars δέχτηκαν και παλιοί συνεργάτες και αγαπημένοι φίλοι της Βίκυς. Είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες τον Γιώργο Καράβα με τον οποίο η Βίκυ έχει δεσμούς φιλίας και συνεργάστηκαν άψογα πέρσι στο Greece΄s Next Top Model.

Δεν είναι, όμως, ο Γιώργος το μοναδικό πρόσωπο του GNTM που θα βρεθεί στο πλευρό της Βίκυς Καγιά.

Όπως μαθαίνουμε, οι επόμενοι guest stars στο διαγωνισμό χορού του Star θα είναι τη μία εβδομάδα ο Άγγελος Μπράτης και την επόμενη η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου. Θυμίζουμε ότι ο Μπράτης συνεργάστηκε για τρία χρόνια με τη Βίκυ Καγιά στο GNTM ενώ η Παπαβλασοπούλου, που πήρε τη θέση της στο διαγωνισμό μόδας, ήταν προσωπική εισήγηση της παρουσιάστριας που την είχε προτείνει από τον πρώτο κύκλο του παιχνιδιού.

Αυτό που ομολογουμένως μας κάνει εντύπωση είναι ότι στο πλατό του Dancing with the Stars δεν έχει βρεθεί ακόμα η Ζενεβιέβ. Και μας προκαλεί εντύπωση σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δηλώσεις των δύο κυριών που είπαν ότι έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα…

Είναι άραγε αυτός ο λόγος που η Ζενεβιέβ δεν έχει πάει στο Dancing with the Stars, δεν προσκλήθηκε ή μήπως δεν αγαπάει και τόσο τον χορό; Stay Tuned!

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM