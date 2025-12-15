2025-12-15 15:27:27
Μια βραδιά γεμάτη έρωτα γεφυρώνει τελικά την απόσταση που χώριζε την Αλίκη και τον Άρη και δημιουργεί προσδοκίες για πολλά περισσότερα. Ο Πέτρος, παγιδευμένος στην απελπισία, ρισκάρει τα πάντα για να βρει χρήματα και να φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Ο Διονύσης συνεχίζει το σκοτεινό σχέδιο της εκδίκησής του, κλέβοντας ρούχα της Αλίκης για να στήσει την τελευταία παγίδα του. Η ψυχική ισορροπία της Ελπίδας δεν είναι απλά ανησυχητική, αλλά τρομοκρατεί τον Ιορδάνη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Αλέξανδρο ότι η γυναίκα του δεν είναι στα καλά της. Ένα κρούσμα χολέρας στον προσφυγικό οικισμό προκαλεί πανικό. Τα νέα φτάνουν στον Χατζημήτρο, ο οποίος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να τους αποτελειώσει. Η Κυβέλη παρακολουθεί την Αλίκη με τον Άρη και ανακαλύπτει το μυστικό κελί, στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος ο Ρήγας.

Ο Ρήγας, φυλακισμένος ακόμα, προσπαθεί να πείσει την Κυβέλη να τον ξεκλειδώσει και να τον αφήσει να φύγει
. Εκείνη, παρόλο που ανησυχεί για την υγεία του, δεν το αποφασίζει. Του κάνει, όμως, πρόταση για μια καινούργια συμφωνία, διαφορετική από της Αλίκης, η οποία τον συμφέρει πολύ περισσότερο. Ο Χαραλάμπης, κάπως καθησυχασμένος, ενημερώνει τους συμπατριώτες του πως δεν υπάρχει άλλο κρούσμα χολέρας και πως μάλλον ξεπέρασαν τον μεγάλο κίνδυνο. Αυτή την πληροφορία μεταφέρει ο Νώντας στον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να μολύνει τα λύματα των προσφύγων… Ο Άρης και η Αλίκη κάνουν έρωτα, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος πλησιάζει την μάρτυρα που θα μπορούσε να καταστρέψει τον Ρήγα με την κατάθεσή της. Η Δούκισσα προτείνει στην Δέσποινα να την βοηθήσει να φύγει για το εξωτερικό και να σπουδάσει εκεί. Η Μελίνα, έτοιμη για όλα, προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιο της «GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

