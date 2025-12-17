Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.
Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.
Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.
Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.
ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 70
Η αποκάλυψη ότι ο Άγης δεν έδωσε ποτέ τα χρωστούμενα χρήματα στη Μαρίνα ξυπνά την οργή του Μάρκου, που θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Η Βάνα παίρνει το μέρος του κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάγια, η οποία όμως δεν ακούει κουβέντα για τον άντρα της. Ο Μάρκος, κουρασμένος πια από τη συμπεριφορά του Άγη, παραδέχεται πως δεν συμπαθεί τον γαμπρό του και το εξομολογείται στον Χρήστο
