 Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 70

Η αποκάλυψη ότι ο Άγης δεν έδωσε ποτέ τα χρωστούμενα χρήματα στη Μαρίνα ξυπνά την οργή του Μάρκου, που θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Η Βάνα παίρνει το μέρος του κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάγια, η οποία όμως δεν ακούει κουβέντα για τον άντρα της. Ο Μάρκος, κουρασμένος πια από τη συμπεριφορά του Άγη, παραδέχεται πως δεν συμπαθεί τον γαμπρό του και το εξομολογείται στον Χρήστο

. Παράλληλα, η Βάνα προσπαθεί να συνεφέρει τον Άγη, αλλά διαπιστώνει πως αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι να πολεμήσει τον Χρήστο. Η Στέλλα, παρά τη φιλία που έχει αναπτύξει με τη Μάγια, προειδοποιεί τη Μαρίνα για τη στάση και τη συμπεριφορά της και εκφράζει φόβους σχετικά με το τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Την ίδια στιγμή, η Μάγια αντιμετωπίζει με θράσος την Κλέλια, αλλά όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον Χρήστο, καταλαβαίνει πως ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζει. Ο Χρήστος κάνει πρόταση γάμου στη Μαρίνα.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 22:30, το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς





