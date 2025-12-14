





Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές. Κάθε επεισόδιο φέρνει νέες αποκαλύψεις, παλιές πληγές που ανοίγουν ξανά και μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγωνία για το τι θα ακολουθήσει.

Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν με τις τελευταίες ετοιμασίες του γάμου τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης προσπαθούν να τους αποτρέψουν.

Ο Παυλής περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα του τεστ DNA το οποίο απειλεί την οικογενειακή του γαλήνη.

Η Μαρουσώ και ο Γιώργης βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για να παγιδεύσουν τον serial killer.

Η Ασπασία μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα και η αρχή του τέλους του Δημοσθένη πλησιάζει.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 14 έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 65 (Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Παυλής βρίσκει μία πρόχειρη δικαιολογία για να καλύψει τον καβγά του με τον Στάθη, όμως ο Αντώνης παραμένει καχύποπτος

. Ο Στάθης επιστρέφει στη Μάνη και συμμαχεί με τη Χάιδω, η οποία είναι κατά του γάμου της Βασιλικής με τον Στέφανο. Παράλληλα, προσπαθεί να συνετίσει την Αριάδνη, αλλά εκείνη του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αφήσει την Ισμήνη μόνη της. Η Άννα και ο Πότης υπογράφουν το συναινετικό διαζύγιο, ενώ εκείνη έχει ήδη αρχίσει να έχει αισθήματα για τον Ρούσσο. Η Μαρουσώ πείθει τον Τσιρλικάκη να πάρει πάνω του το θέμα με τα ναρκωτικά στο σπίτι του Μιχάλη και έτσι η αποφυλάκιση του Μιχάλη είναι ζήτημα ημερών. Ο Μανώλης ξαναπλησιάζει τη Μαρουσώ και εκείνη ενδίδει χωρίς ενδοιασμούς. Ο Στέφανος και η Βασιλική προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους ως συγκάτοικοι. Ο Δημοσθένης τηλεφωνεί στον Αντώνη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι επιστρέφει στην ενεργό δράση. Η Ισμήνη νιώθει το μωρό να κλωτσάει και συνειδητοποιεί ότι έχει αισθήματα για εκείνο, γεγονός που εξαγριώνει την Αριάδνη. Η Ασπασία ακούει μέσω του κοριού ένα απρόσμενο τηλεφώνημα του Μιχάλη στον Δημοσθένη κι επιβεβαιώνει ότι ο άντρας της είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά.

Επεισόδιο 66 (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Η Ισμήνη εξιστορεί στον Κωνσταντίνο όλα όσα μεσολάβησαν με την Αριάδνη κι εκείνος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου να δοθεί μια πρόσκαιρη λύση. Η Ασπασία δέχεται τα «χτυπήματα» το ένα μετά το άλλο, καθώς ο κοριός της αποκαλύπτει τις παρανομίες του Δημοσθένη. Ο Λυκούργος πηγαίνει στην Κρήτη και ξεκινάει τη διαδικασία για την αποφυλάκιση του Μιχάλη. Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν τις ετοιμασίες για τον γάμο και στέλνουν τα προσκλητήρια. Η Άννα ενδίδει στο φλερτ του Ρούσσου. Ο Λεοντιάδης αναθεωρεί και κάνει πρόταση γάμου στην Κούλα. Η Αλεξάνδρα επισκέπτεται τη Δάφνη και της εκμυστηρεύεται ότι θέλει να μάθει ποια είχε αφήσει το μωρό έξω από το σπίτι τους. Η Χάιδω λαμβάνει το προσκλητήριο, αλλά δηλώνει στην Αμαλία πως δεν πρόκειται να πάει στον γάμο της Βασιλικής. Ο Κουράκος και η Μαρουσώ βάζουν το σχέδιό τους σε εφαρμογή με σκοπό να παγιδέψουν τον serial killer.

Επεισόδιο 67 (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 22:20)

Ο Στέφανος με τη Βασιλική ασχολούνται με τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης έχουν συνταχθεί και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη Βασιλική ώστε να μη γίνει ο γάμος. Η Ασπασία συνεχίζει την παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του Δημοσθένη και το μίσος της γι’ αυτόν μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Ο Λυκούργος, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποφυλακίσει τον Μιχάλη, καθώς συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, ενώ αυτή που ανησυχεί περισσότερο απ’ όλους είναι η Χριστιάνα. Η Άννα περνάει μια ολόκληρη μέρα με τον Ρούσσο κι αυτός της φέρεται τρυφερά, συμπεριφορά που τη γοητεύει. Ο Παυλής κρυφακούει τη Δάφνη και μαθαίνει πως το μωρό που υιοθέτησαν το έχει γεννήσει η ίδια. Ένα ακόμα τηλεφώνημα του Δημοσθένη που ακούει η Ασπασία φουντώνει το μίσος της τόσο πολύ που ψάχνει και βρίσκει το όπλο του. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Ο Παυλής πηγαίνει σε εργαστήριο γενετικής και δίνει δείγματα της Δάφνης και του μωρού, προκειμένου να γίνει τεστ DNA ώστε να βεβαιωθεί για τη μητρότητα.

Επεισόδια 68 + 69 (Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21:00)

Ο Παυλής περνάει δύσκολες ώρες περιμένοντας το αποτέλεσμα του τεστ DNA, ενώ εκείνη έχει εντοπίσει ότι είναι απόμακρος. Ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη ότι η αποφυλάκισή του είναι ζήτημα ημερών κι επιστρέφει στη Μάνη με σκοπό να εξομαλύνει την κατάσταση ανάμεσα στη Βασιλική, τη Χάιδω και τον Στάθη. Η Μαρουσώ προσπαθεί να παγιδεύσει τον serial killer, ενώ ο Ρούσσος βεβαιώνει τον Μανώλη ότι στο χωριό του τα πράγματα κυλούν ομαλά και κανείς δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Η Αριάδνη παρατηρεί ότι η κίνηση στην ταβέρνα έχει πέσει, αλλά το μυαλό της εξακολουθεί να είναι στην Ισμήνη. Ένα υποτιθέμενο λάθος του Παυλή κοστίζει πάρα πολύ ακριβά στην Αλεξάνδρα και τον αφήνει εκτεθειμένο. Ο Αντώνης εξηγεί στον Δημοσθένη ότι η συνεργασία τους τελείωσε κι ο Δημοσθένης απειλεί Θεούς και δαίμονες.

Ο Κουράκος κι η Μαρουσώ προχωρούν το σχέδιο που έχουν στήσει για να παγιδέυσουν τον Μανώλη. Ο Στέφανος αποφασίζει να αποδεχθεί την κληρονομιά τής Μαλένας και να δωρίσει τα χρήματα σε ίδρυμα. Η Δάφνη πιέζει τον Παυλή να της πει τι του συμβαίνει, αλλά εκείνος την αποφεύγει. Γεμάτος τύψεις για το λάθος που έγινε στο λατομείο, υποβάλλει την παραίτησή του στην Αλεξάνδρα, αγνοώντας πως πίσω από όλο αυτό κρύβεται ο Αντώνης. Η Βασιλική παραλαμβάνει τις μπομπονιέρες, αλλά εξακολουθεί να αγωνιά για το αν θα παρευρεθούν στον γάμο ο Στάθης κι η Χάιδω. Η Άννα ομολογεί στον Πότη ότι έχει αισθήματα για τον Ρούσσο κι εκείνος ενοχλείται. Η Χριστίνα κι ο Αντώνης ξεκαθαρίζουν στον Δημοσθένη πως η σχέση του με το κύκλωμα τέλειωσε. Εκείνος αρνείται να το δεχτεί, τους απειλεί και, πάνω στον θυμό του, ομολογεί την ευθύνη του για τον φόνο του Κίμωνα, δίνοντας τη χαριστική βολή στην Ασπασία που ακούει από τον κοριό.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. - MEGA

#GiTisElias







Πηγή: tvnea.com