Αποτελεσματική και έναντι της Όμικρον σε μελέτες In Vitro, είναι η από του στόματος θεραπεία Molnupiravir της φαρμακευτικής MSD.Το ιδιαίτερα αυτό ελπιδοφόρο στοιχείο, προκύπτει από τα στοιχεία από 6 κλινικές μελέτες, τα οποία ανακοίνωσαν η MSD και η Ridgeback, σύμφωνα με τα οποία η θεραπεία με Molnupiravir δρα αποτελεσματικά κατά της μεταδοτικής μετάλλαξης Omicron, η οποία πλέον επικρατεί παγκοσμίως, έναντι της Δέλτα.Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, έχει παραλάβει 5.700 θεραπείες της μολνουπιραβίρης, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα, αναμένεται να παραληφθούν άλλες 25.000 θεραπείες.

Οι έρευνες διεξήχθησαν από ανεξάρτητους μελετητές Iνστιτούτων σε έξι χώρες: ΗΠΑ, Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία. Οι μελέτες χρησιμοποίησαν κυτταρικές αναλύσεις για να αξιολογήσουν την αντ-ιική δράση του Molnupiravir και άλλων αντι-ικών παραγόντων COVID-19 έναντι των παραλλαγών ενδιαφέροντος SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένης της Omicron

. Το Molnupiravir δεν έχει ακόμη μελετηθεί έναντι της Omicron σε κλινικές μελέτες. Tα αποτελέσματα των ερευνών είναι θετικά και αποτελούν ένα σημαντικό «εργαλείο» στην παγκόσμια μάχη κατά της πανδημίας, δίνοντας ελπίδα και ανοίγοντας νέες προοπτικές.Όπως δήλωσε ο Dean Y Li, επικεφαλής των εργαστηρίων της Merck / MSD: «Τα ευρήματα από ανεξάρτητες in vitro μελέτες δείχνουν ότι το Molnupiravir δρα κατά της παραλλαγής Omicron και αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του ως θεραπεία για ενήλικες με ήπια έως μέτρια συμπτώματα Covid-19, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρή νόσηση».Η Wendy Holman CEO της Ridgeback Biotherapeutics ανέφερε πως: «Τα νέα αυτά ευρήματα δείχνουν in vitro δράση κατά διαφορετικών μεταλλάξεων, μεταξύ αυτών και της Omicron. Μπορούμε να πούμε ότι το molnupiravir καθίσταται ένα σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά της Covid-19. Είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες των ερευνητών και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το έργο μας για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας»Η χορήγηση του Molnupiravir έχει εγκριθεί για χρήση σε περισσότερες από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία.Το Molnupiravir έχει δείξει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση των νοσηλειών ή/και των θανάτων κατά 30%, ενώ ειδικά στην παράμετρο της θνητότητας η μείωση φτάνει το 89%. Στα ιολογικά δεδομένα της Molnupiravir MOVe OUT Ph2 δεν ανιχνεύεται ο ιός μετά την 5η ημέρα της θεραπείας. Το molnupiravir δεν αναμένεται, λόγω της οδού μεταβολισμού του, να παρουσιάζει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και για το λόγο αυτό, δε χρειάζονται τροποποιήσεις της χρόνιας αγωγής που συνεπάγονται καθυστερήσεις στην έναρξη της αντιικής αγωγής. Το Molnupiravir είναι αποδεδειγμένα ασφαλές και ανεκτό για πολλές ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου ανεξαρτήτως της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν χρονίως και ασθενών με ήπια-μέτρια νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.Πάνω από 30.000 θεραπείες στην ΕλλάδαΗ χώρα μας έχει παραλάβει 5.700 θεραπείες της μολνουπιραβίρης για την Covid-19 και μετά την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), που αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, θα παραληφθούν άλλες 25.000 θεραπείες.Η MSD είχε προχωρήσει σε παραγωγή 10 εκατομμύρια θεραπειών έως το τέλος του 2021, ενώ τουλάχιστον 20 εκατομμύρια θεραπείες αναμένεται να παραχθούν το 2022. Μέχρι σήμερα, η MSD έχει στείλει τη θεραπεία, σε περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων θεραπειών που εστάλησαν στις ΗΠΑ.Οι παγκόσμιες προσπάθειες της MSD για την πρόσβαση στο MolnupiravirΕξάλλου, η MSD και η Ridgeback, έχουν δεσμευτεί για την έγκαιρη πρόσβαση παγκοσμίως στη θεραπεία, μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης εφοδιασμού και πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει:επενδύσεις για την παραγωγή εκατομμυρίων θεραπειώνκλιμακωτή τιμολόγηση με βάση την ικανότητα των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν την υγειονομική περίθαλψησύναψη συμφωνιών προμήθειας με τις κυβερνήσειςδιανομή έως και 3 εκατομμυρίων θεραπειών μέσω της UNICEF και της ACT Accelerator Therapeutics Partnership ·παραχώρηση της πατέντας του Μolnupiravir σε περισσότερες από 100 χώρες χαμηλού εισοδήματος.