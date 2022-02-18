2022-02-18 08:28:19

Η Βηθλεέμ είναι μια πόλη στην οποία κάθε γωνιά είναι ιερή. Χριστιανοί όλου του κόσμου έρχονται εδώ με αιτήματα για βοήθεια αλλά και με ευγνωμοσύνη. Αυτός είναι ο τόπος που γεννά την περισυλλογή και την αναζήτηση πνευματικής ζεστασιάς. Όντας εδώ, φαίνεται να κάνουμε μια παύση και να πλησιάζουμε στον Θεό. Και οι καρδιές μας γεμίζουν με τη ζεστασιά από το τρεμάμενο φως του Αστεριού της Βηθλεέμ!© Κανάλι 1



Ρωσία, 2018



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Новый завет — это фактически путеводитель по Святой земле и, разумеется, по Вифлеему.



Вифлеем — город, в котором каждый уголок — святыня. Сюда приезжают с просьбами о помощи и с благодарностью христиане всего мира. Это место, рождающее настроение созерцания, осмысления и поиска душевного тепла. Находясь здесь, мы как будто берем паузу и становимся ближе к Богу. А наши сердца наполняются теплом и светом мерцающей Вифлеемской Звезды.



© Первый канал



Россия, 2018

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