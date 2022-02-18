2022-02-18 08:28:19
Φωτογραφία για Βηθλεέμ, Πόλη του Ιησού / Вифлеем, Город Иисуса
Η Βηθλεέμ είναι μια πόλη στην οποία κάθε γωνιά είναι ιερή. Χριστιανοί όλου του κόσμου έρχονται εδώ με αιτήματα για βοήθεια αλλά και με ευγνωμοσύνη. Αυτός είναι ο τόπος που γεννά την περισυλλογή και την αναζήτηση πνευματικής ζεστασιάς. Όντας εδώ, φαίνεται να κάνουμε μια παύση και να πλησιάζουμε στον Θεό. Και οι καρδιές μας γεμίζουν με τη ζεστασιά από το τρεμάμενο φως του Αστεριού της Βηθλεέμ!© Κανάλι 1

Ρωσία, 2018

https://www.platyteraouranwn.com/

Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στο κανάλι: Свет Православия

(ВСЕ ПРАВА ИМЕЮТ КАНАЛ: Свет Православия)

Новый завет — это фактически путеводитель по Святой земле и, разумеется, по Вифлеему.

Вифлеем — город, в котором каждый уголок — святыня. Сюда приезжают с просьбами о помощи и с благодарностью христиане всего мира. Это место, рождающее настроение созерцания, осмысления и поиска душевного тепла. Находясь здесь, мы как будто берем паузу и становимся ближе к Богу. А наши сердца наполняются теплом и светом мерцающей Вифлеемской Звезды.

© Первый канал

Россия, 2018
paraklisi
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Η ίδρυση της Εκκλησίας των Φιλίππων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας: Η ίδρυση της Εκκλησίας των Φιλίππων
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Το συγκλονιστικό θαύμα στην παράλυτη Φανή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού: Το συγκλονιστικό θαύμα στην παράλυτη Φανή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φλώρινα: Ταξιδεύουμε με τρένο στην πιο γοητευτική πόλη του χειμώνα
Φλώρινα: Ταξιδεύουμε με τρένο στην πιο γοητευτική πόλη του χειμώνα
Αρχαιολογία: Μια ολόκληρη ρωμαϊκή πόλη ανακαλύφθηκε σε εργασίες των σιδηροδρόμων της Βρετανίας
Αρχαιολογία: Μια ολόκληρη ρωμαϊκή πόλη ανακαλύφθηκε σε εργασίες των σιδηροδρόμων της Βρετανίας
Πάτρα: Το τρένο θα φτάσει στην πόλη… συζητώντας – Τι είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος
Πάτρα: Το τρένο θα φτάσει στην πόλη… συζητώντας – Τι είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος
Ησύχιος Πρεσβύτερος: «Ας κοπιάσουμε όπως ο Δαβίδ, φωνάζοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με»
Ησύχιος Πρεσβύτερος: «Ας κοπιάσουμε όπως ο Δαβίδ, φωνάζοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με»
Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Ανάλυση της θεολογίας της εικόνας της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Θαύμα Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη: Για τον Ιωάννη τον τυφλό
Θαύμα Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη: Για τον Ιωάννη τον τυφλό
Συνταγές του Αγίου Όρους: Πατατοκεφτέδες
Συνταγές του Αγίου Όρους: Πατατοκεφτέδες
Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο: Ἑπτάκις ἐσώθη
Ἀσκητές μέσα στόν κόσμο: Ἑπτάκις ἐσώθη
Ανατολή ηλίου με τα πιο όμορφα χρώματα στην Κατούνα (φωτό)
Ανατολή ηλίου με τα πιο όμορφα χρώματα στην Κατούνα (φωτό)
Γιώργος Λιανός: Το ασύλληπτο ποσό που παίρνει ο παρουσιαστής του Survivor...
Γιώργος Λιανός: Το ασύλληπτο ποσό που παίρνει ο παρουσιαστής του Survivor...