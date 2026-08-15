Έρημοι δρόμοι και κλειστά καταστήματα στην πρωτεύουσα - Με πρόγραμμα Κυριακής λεωφορεία και τρόλεϊ

Αισθητά διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς η μαζική έξοδος των αδειούχων έχει αφήσει πίσω της άδειους δρόμους και περιορισμένη κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας.

Ο Δεκαπενταύγουστος βρίσκει την Αθήνα σε ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς, με τους περισσότερους αδειούχους να έχουν ήδη αναχωρήσει για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Κεντρικοί δρόμοι που καθημερινά καταγράφουν αυξημένη κίνηση παραμένουν σχεδόν έρημοι, ενώ πολλά καταστήματα είναι κλειστά λόγω της αργίας.

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίστηκε και τις τελευταίες ώρες, με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, παρά τα προβλήματα που προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη.

ximeronews

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