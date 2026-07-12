Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
2026-07-12 16:38:51
Ένα από τα πιο ασυνήθιστα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών στον κόσμο, το τρένο κρέμεται από μια υπερυψωμένη μεταλλική γραμμή. Soumya GayatriΈχει μετακινήσει μέλη βασιλικών οικογενειών, επιβάτες και τουρίστες - και έναν ελέφαντα - από τότεΌταν δεν υπήρχε χώρος στο έδαφος, οι πόλεις στην κοιλάδα του Βούπερ κοίταζαν τον ουρανό και κατασκεύαζαν έναν κρεμαστό σιδηρόδρομο που έγινε πηγή υπερηφάνειας sidirodromikanea
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