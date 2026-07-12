2026-07-12 16:38:51
Φωτογραφία για Όταν η Γερμανία κατασκεύασε ένα ιπτάμενο τρένο πριν από 125 χρόνια, μια πόλη συγχωνεύτηκε από κάτω του.
Ένα από τα πιο ασυνήθιστα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών στον κόσμο, το τρένο κρέμεται από μια υπερυψωμένη μεταλλική γραμμή. Soumya GayatriΈχει μετακινήσει μέλη βασιλικών οικογενειών, επιβάτες και τουρίστες - και έναν ελέφαντα - από τότεΌταν δεν υπήρχε χώρος στο έδαφος, οι πόλεις στην κοιλάδα του Βούπερ κοίταζαν τον ουρανό και κατασκεύαζαν έναν κρεμαστό σιδηρόδρομο που έγινε πηγή υπερηφάνειας sidirodromikanea
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Ασφαλής διαμόρφωση - διακόσμηση σε σεισμογενείς περιοχές
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